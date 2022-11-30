Как известно, вчера закончился первый день саммита НАТО в Бухаресте, где было сказано много новых и интересных в геополитическом плане вещей. Ниже подводим краткие итоги из выступлений и рассказываем, какие проблемы были подняты в первую очередь.
реклама
Во-первых, на саммите в очередной раз повторили, что никакие события на мировой арене не изменят уже устоявшийся ход вещей: НАТО продолжит всестороннюю поддержку Украины и ее населения, а границы ДНР и ЛНР признаны не будут.
Во-вторых, союзники в лице европейских государств начнут заниматься вопросами ремонта украинской энергетической инфраструктуры в самое ближайшее время. Отдельно было отмечено, что если Украина не откажется от своих евроатлантических устремлений, НАТО будет в дальнейшем только укреплять с ней сотрудничество.
В-третьих, во время вступления в члены Североатлантического альянса Швеция и Финляндия получат все гарантии для собственной безопасности.
В-четвёртых, решения НАТО относительно Украины и Грузии, принятые в 2008 г., пересмотрены не будут.
Кроме прочего, в НАТО рассматривают идею передачи Украине истребителей МиГ-29 и F-16, от которой отказались в марте этого года.
Швеция обещает отдельно поставить Украине истребители SAAB JAS 39 Gripen, а также предоставить пакет военной помощи на 270 млн евро, в который войдут боеприпасы, ПВО, наземный транспорт, зимнее оборудование, экипировка для ведения боевых действий в сложных погодных условиях и пр.