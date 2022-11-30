Сегодняшний день ознаменует конец мероприятия.

Как известно, вчера закончился первый день саммита НАТО в Бухаресте, где было сказано много новых и интересных в геополитическом плане вещей. Ниже подводим краткие итоги из выступлений и рассказываем, какие проблемы были подняты в первую очередь.

реклама

Во-первых, на саммите в очередной раз повторили, что никакие события на мировой арене не изменят уже устоявшийся ход вещей: НАТО продолжит всестороннюю поддержку Украины и ее населения, а границы ДНР и ЛНР признаны не будут.

Во-вторых, союзники в лице европейских государств начнут заниматься вопросами ремонта украинской энергетической инфраструктуры в самое ближайшее время. Отдельно было отмечено, что если Украина не откажется от своих евроатлантических устремлений, НАТО будет в дальнейшем только укреплять с ней сотрудничество.

В-третьих, во время вступления в члены Североатлантического альянса Швеция и Финляндия получат все гарантии для собственной безопасности.

В-четвёртых, решения НАТО относительно Украины и Грузии, принятые в 2008 г., пересмотрены не будут.

Кроме прочего, в НАТО рассматривают идею передачи Украине истребителей МиГ-29 и F-16, от которой отказались в марте этого года.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Швеция обещает отдельно поставить Украине истребители SAAB JAS 39 Gripen, а также предоставить пакет военной помощи на 270 млн евро, в который войдут боеприпасы, ПВО, наземный транспорт, зимнее оборудование, экипировка для ведения боевых действий в сложных погодных условиях и пр.