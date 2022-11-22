За последний год нейросети стали настолько популярной и интересной механикой, что для того чтобы отличить реальный снимок от "фейкового" пришлось создавать специализированный инструментарий. Лучше других со своей работой справляются нейросети, которые генерируют изображения по описанию: DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion. С помощью последней известных голливудских актёров недавно превратили в советских пионеров. Все фото ниже.
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На снимках по порядку: Леонардо Ди Каприо (Америка), Эмма Уотсон (Франция), Киану Ривз (Канада), Натали Портман (Израиль) и Райан Гослинг (Канада).
Напомним, Stable Diffusion – это ИИ-генератор с открытым исходным кодом, пользоваться которым может каждый. Суть нейросети в том, что она детально изучает каждое слово в описании и с удивительной точностью отображает суть на изображении.
Стоит отметить, что ранее в сети публиковались работы похожих нейросетей, на которых были показаны аномальные холода в России, первые люди на Марсе, города далёкого будущего, новые прототипы отечественных компьютеров и многое другое.
Установить нейросеть Stable Diffusion на iPhone и iPad уже можно прямо из магазина приложений App Store: там она называется Draw Things. Установка займёт меньше минуты.