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Выпущенная несколько дней назад топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 нового поколения Ada Lovelace была встречена пользователями без энтузиазма. Банальное сравнение спецификаций c её предшественницей – GeForce RTX 3080, и цен на обе модели, даёт чёткое понимание того, какие цели преследовала NVIDIA при выпуске ускорителя. Убедиться, так ли стоимость RTX 4080 завышена, как кажется, решил пользователь китайского сервиса микроблогов Weibo.

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По его данным, он сделал пару запросов, несколько раз позвонил в определённые компании и выяснил, что неполноценный кристалл AD103 на 5-нм техпроцессе TSMC, использующийся в RTX 4080, стоит всего $150. Если добавить к этой сумме стоимость памяти GDDR6X, печатной платы и кожуха со всеми остальными деталями, можно получить в сумме около $300 или $400. Примерно столько в производстве стоит NVIDIA каждая RTX 4080.

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Рекомендованная цена от производителя на RTX 4080, напомним, составляет $1 200, тогда как RTX 3080 на старте продаж оценили всего в $699. Несмотря на тот факт, что NVIDIA потратила значительное количество средств на выплаты зарплат сотрудникам, оплату рекламных кампаний и разработку программного обеспечения для новой видеокарты, можно с уверенностью сказать, что на продаже RTX 4080 компания зарабатывает существенно больше, чем зарабатывала на реализации RTX 3080 или RTX 2080 в своё время.
Источник.

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#nvidia #ada lovelace #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4080
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