За последние несколько месяцев тайваньский конфликт существенно обострился: некоторое время в сети то и дело появлялись новости, что Китай планирует начать военное вторжение в самое ближайшее время, однако пока что эти прогнозы так и не подтвердились.
реклама
Сегодня конфликт вновь публично упомянули. Специально для журналистов из американского издания The Atlantic первая женщина-президент республики Тайвань Цай Инвэнь рассказала, что материковый Китай продолжает прорабатывать пути военного вторжения, а риски захвата сегодня действительно не стоит недооценивать. Во время беседы Цай отметила, что угроза крайне реальна, и это уже не пустые слова. Соответственно, республике нужно тщательно подготовиться.
Напомним, два месяца назад Минобороны США предупредило, что президент КНР Си Цзиньпин поставил цель взять Тайвань к 2027 году. Тогда отмечалось, что сейчас Китай как никогда раньше заинтересован в расширении своего геополитического влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем не менее, в США считают, что в деле агрессивных военных действий Си Цзиньпин спешить не будет. Более вероятный исход – постоянное давление на Тайвань и осуществление публичной подготовки к вторжению.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что на случай войны с Китаем Тайвань уже накапливает оружие.
Источник.