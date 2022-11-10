"Это не просто слова" – предупредила она.

За последние несколько месяцев тайваньский конфликт существенно обострился: некоторое время в сети то и дело появлялись новости, что Китай планирует начать военное вторжение в самое ближайшее время, однако пока что эти прогнозы так и не подтвердились.

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Сегодня конфликт вновь публично упомянули. Специально для журналистов из американского издания The Atlantic первая женщина-президент республики Тайвань Цай Инвэнь рассказала, что материковый Китай продолжает прорабатывать пути военного вторжения, а риски захвата сегодня действительно не стоит недооценивать. Во время беседы Цай отметила, что угроза крайне реальна, и это уже не пустые слова. Соответственно, республике нужно тщательно подготовиться.

Напомним, два месяца назад Минобороны США предупредило, что президент КНР Си Цзиньпин поставил цель взять Тайвань к 2027 году. Тогда отмечалось, что сейчас Китай как никогда раньше заинтересован в расширении своего геополитического влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем не менее, в США считают, что в деле агрессивных военных действий Си Цзиньпин спешить не будет. Более вероятный исход – постоянное давление на Тайвань и осуществление публичной подготовки к вторжению.

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Ранее издание Bloomberg сообщало, что на случай войны с Китаем Тайвань уже накапливает оружие.

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