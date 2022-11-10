Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Президент Тайваня предупредила о надвигающемся вторжении со стороны Китая
"Это не просто слова" – предупредила она.
рекомендации
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

За последние несколько месяцев тайваньский конфликт существенно обострился: некоторое время в сети то и дело появлялись новости, что Китай планирует начать военное вторжение в самое ближайшее время, однако пока что эти прогнозы так и не подтвердились.

реклама

Сегодня конфликт вновь публично упомянули. Специально для журналистов из американского издания The Atlantic первая женщина-президент республики Тайвань Цай Инвэнь рассказала, что материковый Китай продолжает прорабатывать пути военного вторжения, а риски захвата сегодня действительно не стоит недооценивать. Во время беседы Цай отметила, что угроза крайне реальна, и это уже не пустые слова. Соответственно, республике нужно тщательно подготовиться.

Напомним, два месяца назад Минобороны США предупредило, что президент КНР Си Цзиньпин поставил цель взять Тайвань к 2027 году. Тогда отмечалось, что сейчас Китай как никогда раньше заинтересован в расширении своего геополитического влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем не менее, в США считают, что в деле агрессивных военных действий Си Цзиньпин спешить не будет. Более вероятный исход – постоянное давление на Тайвань и осуществление публичной подготовки к вторжению.

рекомендации
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Ранее издание Bloomberg сообщало, что на случай войны с Китаем Тайвань уже накапливает оружие.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#китай #тайвань
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине «лишь небольшая разминка»
Китай вербует экс-офицеров НАТО, предлагая в 5 раз большую зарплату
South China Morning Post: на Airshow China-2022 Китай представит аналог российского "кинжала"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фильм Аватар 2 может стать кассовой бомбой, которая погубит карьеру Джеймса Кэмерона
58
Минобороны Украины сообщил о прибытии 2 батарей ЗРК NASAMS – чем это грозит армии РФ
69
Криптовалюта RXD вновь сделала майнинг прибыльным
26
Натовский самолет-разведчик Lockheed P-3 сбросил шпионский буй перед российской АПЛ "Князь Владимир"
15
Биржа FTX обанкротилась — токен FTT рухнул, выводы закрыты, Биткоин отреагировал падением
31
RTX 3070 за 22 тысячи рублей с Aliexpress уже попала в руки португальскому блогеру
27
5 видеокарт, за которые не будет стыдно – оптимальные игровые GPU по мнению автора Overclockers
6
Выпущена технология DirectStorage версии 1.1 с поддержкой распаковки игровых ресурсов на GPU
1
MediaTek представила чипсет Dimensity 9200 c ядром Cortex-X3
4
В сети появились фото Nvidia RTX 4080 Founders Edition и графического процессора AD103
2
Российские геймеры выбирают NVIDIA – 5 видеокарт для тех, кто устал играть в ждуна
8
Илон Маск утверждает, что под его руководством численность аудитории Twitter достигла рекордных величин
+
VR-игра Stranger Things выйдет в 2023 году
1
7 SSD на все случаи жизни – стоит ли переплачивать за PCIe 4.0 или геймерам хватит старого SATA 3
20
В Death Stranding сыграли более десяти миллионов человек
+
NVIDIA представила A800 — специальный ускоритель для Китая, который не попадает под санкции
2
GeForce RTX 4080 протестирована в Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider и ещё паре игр
5
Процессоры Ryzen 5000 и Intel Core 12 подешевели до минимума с момента релиза
1
Для постройки второго лайнера "Мрия" нужно $500 млн, но пока нет и четверти необходимых компонентов
29
Sony Pictures нашла способ локализовать свой бизнес в РФ — для этого пришлось сменить название местного подрядчика
3

Популярные статьи

Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT
47
B-21 Raider – тактический ядерный бомбардировщик за $50 млрд, который устареет ещё до первого вылета
17
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
28
ТОП-9 процессоров Intel для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
20
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
194
Главные игры ноября 2022 года
14
Uncharted Legacy of Thieves Collection: интерактивное кино
18
Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
13

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
00:21
Во-первых, руководство России и сама Россия — не одно и то же. Не надо нести бред про полное отсутствие идей. Во-вторых, по сути идеологически пустой Запад на поглощении России не остановится. Войнам ...
Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
Фанис
00:20
Столько комментов, сразу видно, шестерки петледятов работают😂
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Midosa
00:20
Поздравляю с очередной победой. В Херсоне. Блестящее руководство, могучие войска. "ахахаха" - как-то так.
Набиуллина считает вероятным вариант скорого наступления глобального кризиса
šum
00:17
Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
Midosa
00:14
Дык чо не написал - чем лично тебе мешают геи? Нечего придумать?
Набиуллина считает вероятным вариант скорого наступления глобального кризиса
chubaka
00:11
И так сойдёт...
Pixel 8 и Pixel 8 Pro получат новый чипсет Tensor G3
craquelinsamers
00:11
с подключением https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/graphics-cards/30-series/rtx-3060-3060ti/
Китайским геймерам предлагают необычную GeForce RTX 3060 за 18 000р с урезанной шиной и 8 Гб памяти
šum
00:09
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Михалыч
00:07
Бредит походу.
В России существенно выросло количество скачиваний пиратских версий Microsoft Windows и Office
-=metallist=-
00:07
Ой ли) Вот перестанет Россия западу ядерное топливо продавать и запад сам Украину с землей сравняет, лишь бы в каменный век не попасть. Ответные санкции серьезные еще даже не начинались.
Forza Horizon 5 теперь поддерживает DLSS, FSR и трассировку лучей в гонках, но DLSS 3 ещё нет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем