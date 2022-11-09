"Теория сдерживания" больше не на первом плане.

Как сообщает российский журнал "Военная мысль", издаваемый Минобороны РФ, в США кардинально изменили теорию сдерживания по отношению к ядерному потенциалу России. Правильнее будет сказать, что теория сдерживания ядерного вооружения в том плане, в котором мы её знали, более не существует: на данный момент активно прорабатываются механизмы нейтрализации стратегического ядерного оружия РФ.

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В статье от Минобороны отмечается, что новые американские военные технологии позволяют реализовать быстрый подлёт к российскому ядерному оружию и его полное уничтожение до принятия решения об ответном ударе. В то же время ещё одной важной целью США ставят "обход" международных и двухсторонних ограничений, чтобы данные технологии не подпали под санкции и были абсолютно легальны в юридическом смысле. Таким образом, указывают в Минобороны, теорию сдерживания в странах НАТО заменили на теорию упреждающих силовых действий.

Кроме прочего, в скором времени в США создадут новую государственную структуру, ответственную за кинетическое, некинетическое, глобальное, региональное и ядерное воздействие.

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Издание РИА "Новости" сообщает, что если реализация таких намерений действительно будет осуществляться и дальше, это поставит под угрозу национальную безопасность России.

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