Визит должен укрепить сотрудничество с Европой.

Как сообщают в ВМС США, сегодня вечером с запланированным визитом в Гибралтар прибыла американская атомная субмарина USS Rhode Island, чаще именуемая просто "Всадник апокалипсиса". Итак, вот всё что о ней известно:

По оценкам экспертов, Rhode Island – крупнейший в мире подводный носитель ядерного оружия

Может переносить одновременно 24 межконтинентальные баллистические ракеты Trident II

Ракеты Trident II поражают цели на расстоянии до 18 тыс. км

Максимальная скорость снарядов Trident II – 23 тыс. км/ч

Переносит до 200 полностью готовых к запуску атомных боеголовок

Может плавать под водой месяцами и не быть обнаруженной

По американской военной доктрине, является средством атомного сдерживания, в связи с чем не используется для отслеживания других подводных судов

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Капитан подлодки, командир американской оперативной группы 69 Джон Креддок, рассказал изданию La Repubblica, что появление Rhode Island в Средиземном море и её визит в Гибралтар в частности нацелен укрепить демократическое сотрудничество между США и Европой.

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Напомним, в октябре этого года стало известно, что в Аравийском море присутствует ещё одна атомная подлодка – "Западная Вирджиния", которая тоже переносит ядерные боеголовки.