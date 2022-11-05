Как сообщают в ВМС США, сегодня вечером с запланированным визитом в Гибралтар прибыла американская атомная субмарина USS Rhode Island, чаще именуемая просто "Всадник апокалипсиса". Итак, вот всё что о ней известно:
- По оценкам экспертов, Rhode Island – крупнейший в мире подводный носитель ядерного оружия
- Может переносить одновременно 24 межконтинентальные баллистические ракеты Trident II
- Ракеты Trident II поражают цели на расстоянии до 18 тыс. км
- Максимальная скорость снарядов Trident II – 23 тыс. км/ч
- Переносит до 200 полностью готовых к запуску атомных боеголовок
- Может плавать под водой месяцами и не быть обнаруженной
- По американской военной доктрине, является средством атомного сдерживания, в связи с чем не используется для отслеживания других подводных судов
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Капитан подлодки, командир американской оперативной группы 69 Джон Креддок, рассказал изданию La Repubblica, что появление Rhode Island в Средиземном море и её визит в Гибралтар в частности нацелен укрепить демократическое сотрудничество между США и Европой.
Напомним, в октябре этого года стало известно, что в Аравийском море присутствует ещё одна атомная подлодка – "Западная Вирджиния", которая тоже переносит ядерные боеголовки.