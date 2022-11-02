Страны вступают в союз без каких-либо предварительных условий.

На повестке дня вопрос вступления в Организацию Североатлантического договора двух новых стран: Швеции и Финляндии. Окончательное решение сейчас принимается на уровне правительств Турции и Венгрии, которые должны ратифицировать все необходимые документы и дать своё согласие, т.к. для вступления необходимо одобрение всех членов союза без исключений. Тем временем главы обоих стран уже высказались по поводу того, собираются ли они размещать на своей территории полноценные военные базы НАТО и ядерное оружие.

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По словам финского премьера Санны Марин, после принятия в состав НАТО республика не собирается "закрывать двери" и "играть на определённых условиях". Премьер Швеции Ульф Кристерссон данную позицию полностью поддержал, отметив, что оба государства должны принять все возможности НАТО, которые союз может им предоставить.

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Главком шведской армии Микаэль Бюден в интервью СМИ рассказал, что в скором появлении в Швеции военных баз НАТО сомневаться не стоит, а вот вопрос размещения ядерного оружия остаётся открытым и по сей день. По данным Bloomberg, никаких официальных доказательств того, что в Швеции или Финляндии уже находится контингент НАТО, пока что обнаружено не было.

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