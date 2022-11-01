Через некоторое время легендарная линейка видеокарт Hall of Fame от Galax пополнится новой моделью. Утверждается, что к выпуску готовится Galax GeForce RTX 4090 HOF с двумя 16-контактными кабелями питания 12VHPWR. Как известно, данные переходники уже прославились своей некачественностью и большим шансом воспламенения. Если Galax действительно выпустит флагманский чип сразу с несколькими переходниками, риск того, что карта сгорит во время выполнения важных задач, повышается в два раза.
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Если не акцентировать внимание на грустном, Galax GeForce RTX 4090 HOF планируется как полноценная преемница Galax GeForce RTX 3090 Ti HOF: видеокарта получит графический процессор AD102-300, 16384 ядра CUDA и 24Gb памяти GDDR6X. Подсистема питания будет работать по схеме "24+4 фазы". Кроме прочего, на карте будут размещены датчики замера напряжения и кнопка для включения BIOS LN2.
Стоит отметить, что релиз устройства пока откладывается: обычно карты Hall of Fame вначале тестируют профессиональные оверклокеры в экстремальном разгоне, чтобы убедиться в эффективности их кулеров, а уже после чипы попадают в руки к покупателям. Вероятнее всего, та же участь постигнет и Galax GeForce RTX 4090 HOF.
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