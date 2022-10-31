Спрос на флагманскую модель явно упал.

На прошлой неделе стало известно, что новые видеокарты GeForce RTX 4090 от NVIDIA имеют свою "ахиллесову пяту" – устройства получили очень слабый и ненадёжный кабель питания, от которого зависит ни много ни мало весь процесс работы чипа. За пару дней было зафиксировано как минимум 5 подтверждённых случаев возгорания видеокарты в компьютере, вызванных тем, что кабель питания перегрелся и оплавился.

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По данным китайского ресурса MyDrivers, последствия проблемы и её огласка в СМИ уже привели к тому, что спрос на RTX 4090 сильно упал: перед покупкой пользователи думают, стоит ли им мириться с риском того, что видеокарта может внезапно сгореть в компьютере. Опросы показывают, что некоторые потенциальные покупатели уверены: иного выхода, кроме как не покупать видеокарту, сейчас нет.

Эксперты уверяют, что проблема кроется не в том, что кабель слабый, а в том, что он в первую очередь некачественный, а уже из этого следует, что любые изменения его внешней структуры могут привести к фатальным для видеокарты последствиям.

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Напомним, в самой NVIDIA ситуации со сгоревшими видеокартами подтвердили, попросив партнёров отсылать все оплавившиеся образцы прямо в главный офис компании. Как недостаток RTX 4090 в будущем скажется на продажах, пока неизвестно.

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