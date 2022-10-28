Ещё недавно инсайдеры впервые заговорили о том, что NVIDIA планирует добавить в существующую линейку видеокарт RTX 3000 новую модель – RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X. Уже сегодня устройство было успешно протестировано на примере модели от Galax. По результатам, в некоторых играх новый чип опережает более дорогой RTX 3070. Между прочим, именно с RTX 3070 начинается плавный переход с бюджетного сегмента на средне-бюджетный.
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Утверждается, что будущая Galax GeForce RTX 3060 Ti Plus 8Gb GDDR6X обеспечивает примерно +35% производительности по сравнению со старой версией с памятью GDDR6. Согласно тестированиям, в Spider-Man Remastered обновлённая RTX 3060 Ti выдала 81 FPS, а RTX 3070 – всего 75 FPS. Аналогичное преимущество RTX 3060 Ti показала и в Cyberpunk 2077: 70 FPS против 61 FPS. Чуть быстрее RTX 3070 оказалась лишь в A Plague Tale: Requiem: 81 FPS против 78 FPS. Параметры тестирований, настройки графики и конфигурации ПК Galax не раскрыла.
Напомним, т.к. RTX 3060 Ti GDDR6X ещё официально не анонсирована, предполагается, что она получит 4864 ядра и память со скоростью 608 GB/s.
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