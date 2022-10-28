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Kachka За пост начислено вознаграждение
Новая RTX 3060 Ti GDDR6X в некоторых игровых тестах обогнала более дорогую RTX 3070
По крайней мере, такую производительность показала модель Galax.
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Ещё недавно инсайдеры впервые заговорили о том, что NVIDIA планирует добавить в существующую линейку видеокарт RTX 3000 новую модель – RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X. Уже сегодня устройство было успешно протестировано на примере модели от Galax. По результатам, в некоторых играх новый чип опережает более дорогой RTX 3070. Между прочим, именно с RTX 3070 начинается плавный переход с бюджетного сегмента на средне-бюджетный.

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Утверждается, что будущая Galax GeForce RTX 3060 Ti Plus 8Gb GDDR6X обеспечивает примерно +35% производительности по сравнению со старой версией с памятью GDDR6. Согласно тестированиям, в Spider-Man Remastered обновлённая RTX 3060 Ti выдала 81 FPS, а RTX 3070 – всего 75 FPS. Аналогичное преимущество RTX 3060 Ti показала и в Cyberpunk 2077: 70 FPS против 61 FPS. Чуть быстрее RTX 3070 оказалась лишь в A Plague Tale: Requiem: 81 FPS против 78 FPS. Параметры тестирований, настройки графики и конфигурации ПК Galax не раскрыла.

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Напомним, т.к. RTX 3060 Ti GDDR6X ещё официально не анонсирована, предполагается, что она получит 4864 ядра и память со скоростью 608 GB/s.
Источник.

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#rtx 3070 #rtx 3060 ti #rtx 3060 ti gddr6x
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И зачем столько fps, если все упрется в монитор? У меня тоже 1000 + fps на 6700xt, но монитор на 144 от этого не станет быстрее. О какой скорости говорит автор я хз.
Чем мощнее видеокарта и чем больше FPS, тем быстрее скорость игрока в шутере CS:GO
KashtanPalash
03:21
Спасибо за статью. Я бы постарался достать водоблок, и протестироват ьвсе системы как они того заслуживают. А они заслуживают и чиллера. Три биоса были у всех флагманских плат Евга, на 87 точно и 97.
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03:17
флешки-ssd evtran тоже так могут. https://aliexpress.ru/item/32846479966.html. цена, конечно, соответствующая за slc-флеш. но есть и флешки-ssd на mlc, подешевле, https://aliexpress.ru/item/1005001957...
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