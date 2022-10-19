Игра оказалась слишком требовательной.

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Вышедшая вчера игра A Plague Tale: Requiem уже показала себя крайне требовательной к железу: консоль нового поколения Xbox Series S с ней справляется довольно плохо, а бюджетная RTX 3050 в разрешении 1260p может выдать только 35 FPS. Совершенно по-другому игра работает с видеокартой RTX 4090, однако тоже не без нюансов. Чтобы получить стабильные 70-80 FPS в 8K-разрешении игре требуется включённая DLSS 3.0.

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Ориентируясь на более ранние тесты игр с DLSS 3.0 и без неё, в 4K чистая производительность RTX 4090 с DLSS увеличивается примерно в два раза. Вероятно, если в 8K фактически сохраняется аналогичный результат, то без DLSS 3.0 RTX 4090 не вытянет больше 35 кадров в секунду. Стоит отметить, что игру запускали на самых высоких настройках, но была ли включена технология рейтрейсинга, неизвестно.

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Напомним, в минимальные требования A Plague Tale: Requiem входит процессор Intel Core i5-4690K (AMD FX-8300) и видеокарта не слабее GeForce GTX 950 (4Gb памяти). Для комфортной игры с нормальными настройками понадобится Intel Core i7-8700K (AMD Ryzen 5 3600) и RTX 3070 (Radeon RX 6800 XT). Так или иначе, игре нужно в среднем 8Gb видеопамяти. Рекомендуемое количество ОЗУ – 16Gb.

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