Шанс того, что это не ошибка, крайне мал.

Во время недавнего мероприятия Galax на Филиппинах была замечена коробка от GeForce RTX 4050, сообщает пользователь Reddit с ником TheBloodNinja.

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По его словам, неанонсированная видеокарта уже активно готовится к выходу в ближайшее время, а потому в сети начинают появляться утечки о ней.

На изображении демонстрируется огромная коробка с надписью GALAX GeForce RTX 4050, ничего больше. Как сообщает портал Videocardz, аналогичная коробка, но с RTX 4090, на мероприятии и правда показывалась, поэтому есть шанс, что это первое реальное изображение RTX 4050. Тем не менее, из-за засвета рассмотреть картинку на коробке нельзя.

Отмечается, что, вероятнее всего, это обычная ошибка, а на коробку вместо GeForce RTX 4090 нанесли неправильную надпись – GeForce RTX 4050, породившую разные теории о существовании видеокарты. Несмотря на все обстоятельства, в NVIDIA до сих пор не определились, получит ли её новое поколение графических процессоров Ada Lovelace такие карты, как RTX 4050 и RTX 4060, т.к. в прошлом поколении был явный переизбыток чипов (9 моделей)

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Кроме того, для самой бюджетной модели, каковой является RTX 4050, коробка слишком большая. Едва ли всё место в ней займёт даже флагманская RTX 4090.

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