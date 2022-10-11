8 лет назад 1-го TFLOPSа достигла Radeon HD 4850.

14 лет назад, в далёком 2008 г., AMD выпустила на рынок видеокарту Radeon HD 4850 с довольно высоким для тех времён потреблением в 110W. Тогда 0,5Gb памяти GDDR3 и частота 625 МГц позволили ей достичь планки в 1 TFLOP. Сегодня в сети появились обзоры новой GeForce RTX 4090 от NVIDIA, которые подтвердили, что карта способна разгоняться вплоть до 100 TFLOPS.

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Узнать предел видеокарты решили в издании Wccftech, где после многочисленных тестов в AIDA64 GPGPU энтузиасты смогли разогнать процессор до рекордной мощности – 100976 TFLOPS. Частота карты тем временем превысила 3150 МГц, а потребление подскочило до 666.6W, тогда как в NVIDIA обещали, что более 600W чип потреблять не будет.

Во время экспериментов с RTX 4090 журналистам также удалось узнать, что при ограничении TGP в 300W карта теряет около 9% чистой производительности в играх. При ограничении TGP в 350W этот показатель планомерно падает до 6% производительности, хотя это тоже не мало для современных тайтлов.

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Единственный конкурент, который в ближайшем будущем, вероятно, сможет бросить вызов RTX 4090 – это новая Radeon RX 7950 XT с архитектурой RDNA3. Ожидается, что релиз чипов AMD намечен на середину ноября 2022 г.

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