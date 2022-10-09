На этот раз магазины подготовились.

На старте продаж видеокарта GeForce RTX 3090, как и всё поколение Ampere, сразу же попала в категорию дефицитных товаров. Т.к. на тот момент наблюдался пик майнинга, а добывать криптовалюту можно было с огромной выгодой, майнеры раскупали все складские запасы RTX 3090 за пару секунд, пользуясь ботами. Предложение на рынке нормализовалось только пару месяцев назад: примерно тогда же и упали цены на видеокарты.

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Как утверждает ресурс MyDrivers со ссылкой на инсайдера Moor’s Law Is Dead, на этот раз подобных проколов Nvidia допустить не может. Сообщается, что абсолютно все цепочки рынка так или иначе подготовились к релизу GeForce RTX 4090. Уже сейчас количество чипов превышает количество RTX 3090 в свои времена минимум в пять раз. Если ситуация в США, где дефицита скорее всего не будет, ещё относительно понятна, то как с запасами RTX 4090 обстоят дела в других регионах, не уточняется. Остаётся надеяться, что и там спрос собираются удовлетворять всеми силами.

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Напомним, анонсированная во время конференции GeForce Beyond, флагманская RTX 4090 должна выйти на рынок 12 октября по рекомендованной цене в $1599. В европейском регионе карты будут стоить примерно на 20% дороже за счёт дополнительного НДС.

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