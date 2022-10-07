Во время презентации GeForce Beyond генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг, помимо анонса видеокарт RTX 4090, также упомянул несколько интересующих всех геймеров деталей. Например, среди них две самые важные: стоимость карты и её потребление при высоких нагрузках. Базовая цена на самые бюджетные модели, как известно, составит в США $1599, а чипы с разгоном и, тем более, жидкостным охлаждением, будут стоить существенно дороже. Потребление карты, уверял Хуанг, не превысит 600W в сложных задачах, однако первые тесты показывают, что это не так.
реклама
По данным Furmark, в базовом тесте msi-01 на частоте 3 ГГц карта потребляла не так уж и много – всего 426W. Совершенно другие результаты появились, когда чип протестировали в небезызвестном бенчмарке под названием "Пончик", где его частота снизилась до 2,64 ГГц, а потребление повысилось до 616W. Что любопытно, хотя нагрузка на карту и была основательной, её нельзя назвать максимальной, а это означает, что в более требовательных задачах порог потребления RTX 4090 может превышать 616W.
Тест проводился в режиме разгона с использованием жидкостного охлаждения, поэтому в играх такое потребления вряд ли будет возможным. Тем не менее, после выхода карты энтузиасты смогут довести её TGP вплоть до 650W, а может быть и больше.
Источник.