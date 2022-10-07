В тесте Furmark потребление доходило аж до 616W.

Во время презентации GeForce Beyond генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг, помимо анонса видеокарт RTX 4090, также упомянул несколько интересующих всех геймеров деталей. Например, среди них две самые важные: стоимость карты и её потребление при высоких нагрузках. Базовая цена на самые бюджетные модели, как известно, составит в США $1599, а чипы с разгоном и, тем более, жидкостным охлаждением, будут стоить существенно дороже. Потребление карты, уверял Хуанг, не превысит 600W в сложных задачах, однако первые тесты показывают, что это не так.

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По данным Furmark, в базовом тесте msi-01 на частоте 3 ГГц карта потребляла не так уж и много – всего 426W. Совершенно другие результаты появились, когда чип протестировали в небезызвестном бенчмарке под названием "Пончик", где его частота снизилась до 2,64 ГГц, а потребление повысилось до 616W. Что любопытно, хотя нагрузка на карту и была основательной, её нельзя назвать максимальной, а это означает, что в более требовательных задачах порог потребления RTX 4090 может превышать 616W.

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Тест проводился в режиме разгона с использованием жидкостного охлаждения, поэтому в играх такое потребления вряд ли будет возможным. Тем не менее, после выхода карты энтузиасты смогут довести её TGP вплоть до 650W, а может быть и больше.

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