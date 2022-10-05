Топовые ускорители и правда оказались гигантскими.

Сегодня компания Nvidia официально сняла эмбарго на публикацию обзоров новой видеокарты GeForce RTX 4090, чем тут-же воспользовались журналисты крупных американских и европейских изданий. Мы уже писали, что версией GeForce RTX 4090 Founders Edition поделился портал Wccftech, теперь подошёл черёд ITHome, Expreview, Overclocking.com и HardwareLuxx, однако в распоряжении у изданий оказались не только эталонные модели, но и множество карт от партнёров, на каждую из которых впоследствии выйдет отдельный обзор.

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На снимках ниже чётко видно, насколько новая RTX 4090 больше предшественниц: на фоне неё RTX 3070 Ti кажется совсем маленькой, хотя размеры карты составляют 260 х 100 х 37 мм. Стоит отметить, что RTX 3090 Founders Edition, как и RTX 4090 Founders Edition, почти сходятся по размерам, однако новинка Nvidia будет существенно толще. Кроме того, она кажется более массивной за счёт увеличенного на 10% вентилятора. Точный вес RTX 4090 Founders Edition – 2,2 кг.

Что самое интересное, нереференсные карты от партнёров намного больше RTX 4090 Founders Edition. Как правило, их длина превышает 350 мм, а по толщине им требуются аж четыре слота расширения. Пока что абсолютным рекордсменом стала модель Asus ROG Strix длиной 355 мм и массой около 2,5 кг.

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В сравнении с бананом, даже учитывая, что все они разные, RTX 4090 выглядит крайне увесисто.

Источники: 1, 2, 3, 4.