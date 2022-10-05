Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Журналисты сравнили гигантские RTX 4090 и показали необычные карты от партнёров
Топовые ускорители и правда оказались гигантскими.
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Сегодня компания Nvidia официально сняла эмбарго на публикацию обзоров новой видеокарты GeForce RTX 4090, чем тут-же воспользовались журналисты крупных американских и европейских изданий. Мы уже писали, что версией GeForce RTX 4090 Founders Edition поделился портал Wccftech, теперь подошёл черёд ITHome, Expreview, Overclocking.com и HardwareLuxx, однако в распоряжении у изданий оказались не только эталонные модели, но и множество карт от партнёров, на каждую из которых впоследствии выйдет отдельный обзор.

реклама

На снимках ниже чётко видно, насколько новая RTX 4090 больше предшественниц: на фоне неё RTX 3070 Ti кажется совсем маленькой, хотя размеры карты составляют 260 х 100 х 37 мм. Стоит отметить, что RTX 3090 Founders Edition, как и RTX 4090 Founders Edition, почти сходятся по размерам, однако новинка Nvidia будет существенно толще. Кроме того, она кажется более массивной за счёт увеличенного на 10% вентилятора. Точный вес RTX 4090 Founders Edition – 2,2 кг.

Что самое интересное, нереференсные карты от партнёров намного больше RTX 4090 Founders Edition. Как правило, их длина превышает 350 мм, а по толщине им требуются аж четыре слота расширения. Пока что абсолютным рекордсменом стала модель Asus ROG Strix длиной 355 мм и массой около 2,5 кг.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В сравнении с бананом, даже учитывая, что все они разные, RTX 4090 выглядит крайне увесисто.
Источники: 1, 2, 3, 4.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #ada lovelace #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4090
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – изучаем бессмысленность покупки брендовых GPU
27
В сеть просочились видео раннего геймплея GTA 6
5
Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии провалились в продаже – дорогие материнские платы и DDR5
37
Магазины РФ скинули цены на игровые видеокарты NVIDIA – 5 геймерских моделей со скидками до 16%
9
Турецкий бизнес просит Газпром перенести платежи за газ до 2024 года
17
Nvidia полностью прекращает свою работу в России
10
Премьера Need for Speed Unbound назначена на этот четверг
10
Core i9-12900K больше не нужен – Ryzen 5 7600X за $300 не уступает в играх флагману за $600
20
Появились первые результаты производительности видеокарты Nvidia RTX 4090
3
The Outer Worlds наконец-то получит специальный выпуск для Xbox Series X/S и PS5
+
Microsoft подтвердила падение производительности в Windows 11 22H2
5
Космическая катапульта SpinLaunch успешно доставила полезную нагрузку на целевую орбиту
4
Лица персонажей культовой RPG Gothic воссоздали при помощи нейросети
3
Магазины РФ ощутимо сбросили цены на процессоры AMD – серия Ryzen 5000 со скидкой до 20%
10
Сиквел Cyberpunk 2077, новая трилогия «Ведьмака» и несколько других проектов: CD Projekt рассказала о планах на будущее
+
Эксперты сконструировали микробов, которые перерабатывают нефть в дешевый водород
1
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
214
США обещают построить к 2027 году гиперзвуковую ракету равную Российскому "Авангарду"
11
76 старых флагманов и других смартфонов Xiaomi 2017-2021 годов получили новую ОС Android 13
1
Получивший бриллиантовый сертификат качества велозамок не распилишь и болгаркой
9

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
21
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
254
Полноценная лицензия Windows 10 стоит всего 581р на большой распродаже осени 2022г
Обзор нового формата оперативной памяти Dell CAMM DDR5
12
Обзор ПК с барахолки за 50 рублей, от проблем с рамкой сокета до подставы от NVIDIA
24
Тест и обзор кулера Jonsbo HX7280 или Черный Китаец vs AMD
20
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
14
Факты указывают, что именно США взорвали Северный поток – кто толкает ЕС в каменный век
28
Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
7

Сейчас обсуждают

Михаил Воронков
21:02
Согласен. Дайте этому процу карту типо 3080 и он покажет на максимальных настройках в фулл хд в танках за 400 кадров. Проверено, могу доказать. Недавно взял 2к монитор и на осолютных максималках в то...
Компьютер за 30 000р против DOTA2 и World of Tanks – на что способен Core i7-3930K в 2022 году
Михаил Воронков
20:59
Дайте этому процу карту типо 3080 и он покажет на максимальных настройках в фулл хд в танках за 400 кадров. Проверено, могу доказать. Недавно взял 2к монитор и на осолютных максималках в том числе и ...
Компьютер за 30 000р против DOTA2 и World of Tanks – на что способен Core i7-3930K в 2022 году
Izi Free
20:58
Часто слышу и вижу новости что взломали ps4 или ps5 а кто нибудь взломал новые серии или оне серии xbox
Хакеры взломали защиту PlayStation 5 и теперь можно загружать пиратские игры
[ AtoM ]
20:58
они бы ещё 800*600 выпустили мониторы. такого хлама сейчас полно. Нужно больше хороших мониторов 34" 2-4к 140+гц
NZXT выпустила мониторы Canvas FHD, предназначенные для профессиональных геймеров
Антон Васильев
20:58
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
Dark_Cloud
20:57
Еще есть, куда стремиться.
США запретят продавать Китаю быстродействующие чипы памяти
_Вежливый__MARS
20:56
ВСУ освободили шесть населенных пунктов на Луганщине
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
skydan
20:55
Забыл дописать слово культовый в заголовке
Нового «Ведьмака» раньше 2025 года можно не ждать
strazh66
20:55
Давно не заходил,смотрю ничего не меняется,ущербные укронаци как были в кроваво красном поносе так и остаются в нём.
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
skydan
20:54
На озоне взял афокс 3050 за 19200. Дота 2 100-150 ФПС ультра 1440р
Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем