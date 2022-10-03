По большим скидкам продаются все топовые чипы Nvidia.

До релиза первой видеокарты нового поколения Ada Lovelace GeForce RTX 4090 осталось чуть больше двух недель. За это время компания Nvidia должна распродать большую часть старых видеокарт, чтобы подготовить магазины к поступлению новых, тем самым избежав внутренней конкуренции между Ada Lovelace и Ampere.

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Как показывают последние новости, недавно с производства были сняты две топовые модели Ampere: GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3090 Ti. Возможно, что как только к релизу подойдёт очередь новой GeForce RTX 4080, её предшественница также пропадёт из актуальной линейки видеокарт, хотя в самой Nvidia это отрицают.

Тем временем, на фоне выхода RTX 4000, в США стремительно дешевеют существующие модели видеокарт. В частности:

RTX 3080 Ti: $869 вместо $1119

RTX 3090: $959 вместо $1499

RTX 3090 Ti: $1079 вместо $1999

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Одновременно с большими скидками многие розничные продавцы сообщают, что у них планомерно заканчиваются запасы RTX 3090 и RTX 3090 Ti: если цена первых карт ещё держится в районе $1000, то RTX 3090 Ti дешевле $1699 в магазинах США уже не найти. По такой стоимости можно получить стандартную 3-кулерную модель от Gigabyte с 24Gb памяти и дополнительным заводским разгоном.

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