До релиза первой видеокарты нового поколения Ada Lovelace GeForce RTX 4090 осталось чуть больше двух недель. За это время компания Nvidia должна распродать большую часть старых видеокарт, чтобы подготовить магазины к поступлению новых, тем самым избежав внутренней конкуренции между Ada Lovelace и Ampere.
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Как показывают последние новости, недавно с производства были сняты две топовые модели Ampere: GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3090 Ti. Возможно, что как только к релизу подойдёт очередь новой GeForce RTX 4080, её предшественница также пропадёт из актуальной линейки видеокарт, хотя в самой Nvidia это отрицают.
Тем временем, на фоне выхода RTX 4000, в США стремительно дешевеют существующие модели видеокарт. В частности:
- RTX 3080 Ti: $869 вместо $1119
- RTX 3090: $959 вместо $1499
- RTX 3090 Ti: $1079 вместо $1999
Одновременно с большими скидками многие розничные продавцы сообщают, что у них планомерно заканчиваются запасы RTX 3090 и RTX 3090 Ti: если цена первых карт ещё держится в районе $1000, то RTX 3090 Ti дешевле $1699 в магазинах США уже не найти. По такой стоимости можно получить стандартную 3-кулерную модель от Gigabyte с 24Gb памяти и дополнительным заводским разгоном.
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