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Kachka За пост начислено вознаграждение
Nvidia и CD Projekt Red запустили конкурс на 3 кастомные GeForce RTX 4090 в стиле Cyberpunk 2077
А сама Cyberpunk 2077 тем временем понемногу "оживает".
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Пару дней назад онлайн одной из самых ожидаемых игр в истории гейминга Cyberpunk 2077 резко поднялся до уровня в 100 тыс. человек одновременно, после того как игра долгое время "лежала на дне". В связи с огромным количеством багов пользователи практически забросили проект, а второе дыхание у него открылось на фоне популярного сейчас на Netflix сериала Edgerunners. В связи с хорошими временами у игры студия CD Projekt Red, разработавшая проект, объединилась с компанией Nvidia и устроила конкурс на три кастомных версии GуForce RTX 4090 c задней крышкой в стиле Cyberpunk 2077.Утверждается, что три карты разыграют в отдельное время:

  • 1 приз: 26.09.2022 – 02.10.2022 в 01:59 по МСК
  • 2 приз: 03.10.2022 – 09.10.2022 в 01:59 по МСК
  • 3 приз: 10.10.2022 – 16.10.2022 в 01:59 по МСК

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В Твиттере CB2077 сообщается, что там уже есть первая подсказка, а в ближайшее время появятся и другие, разгадав которые три победителя получат уникальные версии топовых видеокарт совершенно бесплатно.

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Напомним, во время презентации GeForce RTX 4090 было сказано, что Cyberpunk 2077 – одна из первых игр с поддержкой новой технологии DLSS3, обещающей прирост производительности в игре вплоть до 4 раз по сравнению со старой версией DLSS и топовым ускорителем поколения Ampere.
Источник.

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#nvidia #cd projekt red #cyberpunk 2077 #ada lovelace #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4090
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