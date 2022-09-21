Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Colorful выпустит RTX 4090 Vulcan OC, которую сможет позволить себе каждый
Весь LEGO-компьютер обойдётся в $56.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Вчера вечером стало известно, что новая видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 обойдётся в немалую сумму – $1 599, а в Европе и того дороже. Учитывая, что далеко не каждый геймер может позволить себе такую роскошь, Colorful выпустила в Китае набор под названием iGame M600, в который входит топовая Colorful RTX 4090 Vulcan OC, материнская плата Alder Lake Colorful iGame UltraD5 Z690 и память iGame Vulcan DDR4. Всё это доступно за $56, но с одним большим нюансом. Дело в том, что компоненты идут в LEGO-наборе.

реклама

Весь ПК, как и комплектующие в нём, полностью основаны на реальных продуктах Colorful. Единственное, чего в нём нет – так это сокета LGA1700, а также отсутствует информация о скорости работы памяти DDR4. Тем не менее, в комплекте идут два инженера, которые будут днём и ночью следить за наилучшей производительностью. В остальном ПК можно как собирать, так и разбирать на своё полное усмотрение. Можно даже менять некоторые устройства местами.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Самодельный ПК является работой компании Pingqui Building Blocks и содержит 1123 деталей, а конструктором LEGO мы назвали его для удобства понимания, ведь чаще всего такие игрушки связывают именно с ним. Пока что набор доступен исключительно в китайском приложении WeChat.
Источник.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rtx 40 #colorful #rtx 4000 #rtx 4090
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Китае можно купить GeForce RTX 4090 всего за 56 долларов
Исследование: в играх без трассировку лучей RTX 4080 как правило медленнее RTX 3090 Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга постепенно восстанавливается
37
Британские ученые: лампы накаливания могут вернуться и вытеснить светодиодные лампы
19
Видео: трейлер 2D-экшена There Is No Light по случаю релиза на ПК
2
Ethereum PoW не смог занять место Эфира – майнеры спасаются бегством, а инвесторы потеряли миллионы
6
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
394
Американцы продемонстрировали лазерную ПВО мощностью в 300 кВт
16
Глава NVIDIA впервые позирует с игровой видеокартой GeForce RTX 4090 в референсном исполнении
16
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – GeForce RTX 3050 достигла рекомендованной цены
11
Какой процессор купить, если денег на разгон нет, но есть желание собрать бюджетный игровой ПК
9
NVIDIA официально представила флагманские видеокарты GeForce RTX 4000
128
NVIDIA сравнила уровень производительности RTX 4090 и RTX 4080 с RTX 3090 Ti в 8 играх
11
NVIDIA подпитывает Метавселенную, автомобили и роботов мощными обновлениями Omniverse
1
Сколько всего видеокарт купили майнеры – куда ушли копатели Эфира, и почему видеокарты не дешевеют
10
Обновление Windows 11 вызывает различные проблемы из-за включения изоляции ядра (VBS)
14
Медведи захватили крипторынок, а уже 21 сентября курс Биткоина и Эфира рухнет – Cryptonews
8
Появилось изображение видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
12
MSI представила модели GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий SUPRIM, SUPRIM Liquid, Gaming и Ventus
23
Сравниваем таблицы характеристик RTX 4090\4080 на архитектуре "Ada Lovelace" с RTX 3090\3080
57
Пугачёва и Галкин против спецоперации – что ждёт российскую богему, и почему актёры не дают интервью
225
NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX 40 и DLSS 3, который может генерировать целые кадры
6

Популярные статьи

ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
298
5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – ASUS и MSI против геймеров
20
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 23
6
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Системная плата курильщика - обзор Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2
19
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
30
Сборка игрового компьютера до 20 тысяч рублей
26
Видеокарта с Авито или новая из магазина – делаем правильный выбор и ищем самую выгодную модель
29
Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
13
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 3
9

Сейчас обсуждают

Stupid Hohol
18:48
придёт российская армия, и мамку твою со спины "прикроют" и йух ты у псины пососёшь
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
VRoman
18:48
Не от балды, а чтобы продлить спрос на 3000ю серию. 4090 по-моему единственная карточка без излишне завышенной стоимости. Для хх90 уровень в районе $1500 - это нормально, а вот 4080 включаая Ти должны...
Анонсирован смартфон Honor X6 на MediaTek Helio G25
Yilec
18:47
И один ципсошник. Самый героический герой.
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Yilec
18:46
Для тебя по простому. Чтобы даже ты понял.
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Павел Красавин
18:46
Статья огонь! Всё по делу!
Представители SEC США предъявили права на блокчейн Эфира и контроль над всеми транзакциями
Taketon
18:44
Да его скоро выкинут с поста, если конечно вообще доживет
Байден потвердил, что в случае вторжения на Тайвань, он отправит сражаться армию США
nikolai3anv
18:44
да ваще то практика показывает что это укропы, Херои, по бабушкам и обстрелу мирняка..
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Taketon
18:43
Ну скажи спасибо стиму и лично жиробасу гейбу, это он открыл ворота для потока говна. идюшатины
Видео: трейлер 2D-экшена There Is No Light по случаю релиза на ПК
Alex TOPMAN
18:41
Где HOF?! Хотя бы с TBD вместо циферок.
GALAX раскрыла графические процессоры, используемые в картах GeForce RTX 4090 и RTX 4080
Denis Lykov
18:41
Всё - бберрёмм. А там посмотрим ... ))
YouTube позволит зарабатывать на Shorts и сделает каталог с музыкой для коротких видео
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем