Весь LEGO-компьютер обойдётся в $56.

Вчера вечером стало известно, что новая видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 обойдётся в немалую сумму – $1 599, а в Европе и того дороже. Учитывая, что далеко не каждый геймер может позволить себе такую роскошь, Colorful выпустила в Китае набор под названием iGame M600, в который входит топовая Colorful RTX 4090 Vulcan OC, материнская плата Alder Lake Colorful iGame UltraD5 Z690 и память iGame Vulcan DDR4. Всё это доступно за $56, но с одним большим нюансом. Дело в том, что компоненты идут в LEGO-наборе.

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Весь ПК, как и комплектующие в нём, полностью основаны на реальных продуктах Colorful. Единственное, чего в нём нет – так это сокета LGA1700, а также отсутствует информация о скорости работы памяти DDR4. Тем не менее, в комплекте идут два инженера, которые будут днём и ночью следить за наилучшей производительностью. В остальном ПК можно как собирать, так и разбирать на своё полное усмотрение. Можно даже менять некоторые устройства местами.

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Самодельный ПК является работой компании Pingqui Building Blocks и содержит 1123 деталей, а конструктором LEGO мы назвали его для удобства понимания, ведь чаще всего такие игрушки связывают именно с ним. Пока что набор доступен исключительно в китайском приложении WeChat.

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