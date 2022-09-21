Вчера во время презентации GeForce Beyond были представлены монстры графического процесса: видеокарты нового поколения GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 16Gb и GeForce RTX 4080 12Gb. Все карты, как сообщалось, в разы мощнее предшественников. В целом информация подтвердилась, если брать в учёт собственные тесты Nvidia, однако с небольшим нюансом: показатели Ada Lovelace сильно преувеличены в играх без трассировки лучей.
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Например, опираясь на график ниже, вот несколько любопытных моментов:
- RTX 3090 Ti обгоняет или идёт вровень с RTX 4080 12Gb в Resident Evil Village, Assassins' Creed Valhalla и The Division 2
- В играх без трассировки лучей (Resident Evil Village, Assassins' Creed Valhalla и The Division 2, Warhammer 40,000 и Microsoft Flight Simulator) RTX 4080 16Gb на 20-90% быстрее, чем RTX 3090 Ti
- В играх с трассировкой лучей RTX 4080 16Gb в 2-3 раза быстрее RTX 3090 Ti
- Вариант на 12Gb памяти с включённой трассировкой опережает флагман предыдущего поколения в 2-2,5 раза
- В играх с трассировкой лучей RTX 4090 в 2,5-3 раза быстрее, чем RTX 3090 Ti
Все игры тестировались в разрешении 3840х2160p на самых высоких настройках. Тестовый процессор: Core i9-12900K; 32Gb оперативной памяти. ОС: Windows 11.
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