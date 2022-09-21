Версия на 16Gb, тем не менее, всё же будет быстрее.

ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде

<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде

Вчера во время презентации GeForce Beyond были представлены монстры графического процесса: видеокарты нового поколения GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 16Gb и GeForce RTX 4080 12Gb. Все карты, как сообщалось, в разы мощнее предшественников. В целом информация подтвердилась, если брать в учёт собственные тесты Nvidia, однако с небольшим нюансом: показатели Ada Lovelace сильно преувеличены в играх без трассировки лучей.

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Например, опираясь на график ниже, вот несколько любопытных моментов:

RTX 3090 Ti обгоняет или идёт вровень с RTX 4080 12Gb в Resident Evil Village, Assassins' Creed Valhalla и The Division 2

В играх без трассировки лучей (Resident Evil Village, Assassins' Creed Valhalla и The Division 2, Warhammer 40,000 и Microsoft Flight Simulator) RTX 4080 16Gb на 20-90% быстрее, чем RTX 3090 Ti

В играх с трассировкой лучей RTX 4080 16Gb в 2-3 раза быстрее RTX 3090 Ti

Вариант на 12Gb памяти с включённой трассировкой опережает флагман предыдущего поколения в 2-2,5 раза

В играх с трассировкой лучей RTX 4090 в 2,5-3 раза быстрее, чем RTX 3090 Ti

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Все игры тестировались в разрешении 3840х2160p на самых высоких настройках. Тестовый процессор: Core i9-12900K; 32Gb оперативной памяти. ОС: Windows 11.

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