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Новые iPhone 14 Pro Max уже появились в России: до 570 тыс. рублей и быстрая доставка в любой город
Смартфоны везут из США, Франции и Узбекистана.
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Сегодня компания Apple наконец начала продажи своих новых смартфонов iPhone 14, о которых было так много утечек и мемов в сети. Официальные цены на них, напомним, следующие:

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iPhone 14: $799 (128Gb), $899 (256Gb), $999 (512Gb)

iPhone 14 Plus: $899 (128Gb), $999 (256Gb), $1099 (512Gb)

iPhone 14 Pro: $999 (128Gb), $1099 (256Gb), $1299 (512Gb), $1499 (1Tb)

iPhone 14 Pro Max: $1099 (128Gb), $1199 (256Gb), $1399 (512Gb), $1599 (1Tb)

Сообщается, что спустя некоторое время после выхода во всём мире смартфоны появились и в России, однако не по официальным каналам поставок, а через параллельный импорт. В частности, на площадке "Авито" присутствуют три модели: iPhone 14 в базовой комплектации, iPhone 14 Pro и топовый iPhone 14 Pro Max.

В основном цены разнятся только в зависимости от времени доставки, а также небольшая наценка идёт самим продавцам, которые технику привезли. Так, если покупатель готов ждать, сколько потребуется, то новенький iPhone 14 со 128Gb памяти обойдётся всего в 83 тыс. рублей. Самая продвинутая модель iPhone 14 в комплектации Pro Max в цвете Deep Purple с доставкой на следующий день будет стоить порядка 570 тыс. рублей. Как мы уже упомянули, большая наценка идёт именно за срочность.

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Поставки смартфонов ведутся через США, Францию и Узбекистан, а продавцы при заказе настаивают на полной предоплате.

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#смартфоны #apple #iphone #iphone 14 #iphone 14 pro #iphone 14 pro max
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