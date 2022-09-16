Похоже, эпоха трёх вентиляторов подходит к концу.

Вслед за утечками характеристик и цен видеокарт RTX 4000 у нас появилось очередное изображение готового ускорителя GeForce RTX 4090 (или GeForce RTX 4090 Ti) с крайне необычным дизайном. По данным портала Videocardz, который первым опубликовал данные изображения, флагман Ada Lovelace, в отличие от предыдущих моделей, имеет уже не два или три слота, а целых четыре, а также один 16-контактный разъем. На коробке не указано, с какой конкретно моделью мы имеем дело, однако 4 слота говорят об одном – это видеокарта премиум-сегмента.

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Ключевая деталь GALAX GeForce RTX 4090 кроется сзади корпуса – это четвёртый вентилятор, идущий в дополнение к стандартным трём. Стоит отметить, что такое решение можно было предсказать заранее, потому что, как мы уже отмечали, помимо огромной производительности RTX 4090 сможет похвастаться большим потреблением. Охладить такую карту будет не так уж и легко.

Ожидается, что все детали по данной карте GALAX раскроет на следующей неделе в рамках отдельной презентации.

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Напомним, инсайдеры полагают, что GeForce RTX 4090 получит 16384 ядра CUDA, 24Gb памяти GDDR6X и 384-битную шину. Работать модель будет на частотах в 2520 МГц, а её потребление будет доходить до 450W.

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