В рознице карта будет стоить меньше.

Похоже, наступил тот самый момент перед запуском новой архитектуры Ada Lovelace от Nvidia, когда утечки информации происходят буквально каждый день. Вчера мы писали, что в сети появилась фотография GeForce RTX 4090 в исполнении компании Gigabyte, а уже сегодня вьетнамский ритейлер одним из первых опубликовал более-менее реалистичные цены на топовую видеокарту Nvidia.

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Утверждается, что магазин AZPC, который в первую очередь занимается продажей рабочих станций, "вывесил" у себя объявление о приёме предзаказов на GeForce RTX 4090. Вероятнее всего, на данный момент у продавца есть две модели: эталонная Founders Edition за 50 млн донгов ($2100) и партнёрская версия за 60 млн донгов ($2520).

Справедливо было бы отметить, что реальных карт у продавца может и не быть, однако в прошлом тот же самый ритейлер принимал предзаказы на RTX 3090 за месяц до того, как она появилась в магазинах. В объявлении отмечается, что производительность карт в настоящее время неизвестна, а первая партия, выпущенная на рынок, будет ограничена по количеству, поэтому удовлетворить спрос сразу всех пользователей будет трудно.

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Напомним, по части характеристик RTX 4090 значительно превосходит все существующие модели: ожидается, что карта получит 16384 ядра CUDA, 96Mb кэш-памяти L2, 384 ROP, 24Gb памяти GDDR6X, которая будет работать со скоростью 21 Гбит/с на 384-битной шине. Потребление карты при больших нагрузках вполне может превысить даже 450W.

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