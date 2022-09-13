Всего через день после того как в сети засветилась фотография коробки ZOTAC GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO у нас появились ещё две новые фотографии. На этот раз была продемонстрирована огромная модель RTX 4090 GAMING OC от компании Gigabyte.
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Судя по дизайну, во-первых, подтвердился сам факт того, что Gigabyte готовит к выходу карты нового поколения. Во-вторых, как и в случае с ZOTAC, ускоритель Gigabyte получит невероятных размеров вентиляторы, которые займут почти всю площадь корпуса. В-третьих, коробка с предполагаемой картой ещё раз даёт понять, что с Ada Lovelace Nvidia собирается использовать другой шрифт. Кроме того, сказано, что RTX 4090, по крайней мере в данной комплектации, получит 24Gb памяти GDDR6X.
Как отмечает портал Videocardz, если карта сохранит размер RTX 3090 Ti, в чём можно быть уверенным, в толщину ускоритель будет 70-мм, а это означает, что он будет иметь четыре слота PCIe.
Напомним, сегодня мы писали, что GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090 будут анонсированы во время мероприятия ProjectBeyond, которое компания Nvidia запланировала на 20 сентября текущего года.
По слухам, RTX 4090 получит графический процессор AD102, 16384 ядра, частоту 2520 МГц, 24Gb G6X, 384-битную шину и потребление в размере 450W.
Источники: 1, 2.