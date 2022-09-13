Пока что о карте многого сказать нельзя.

Всего через день после того как в сети засветилась фотография коробки ZOTAC GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO у нас появились ещё две новые фотографии. На этот раз была продемонстрирована огромная модель RTX 4090 GAMING OC от компании Gigabyte.

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Судя по дизайну, во-первых, подтвердился сам факт того, что Gigabyte готовит к выходу карты нового поколения. Во-вторых, как и в случае с ZOTAC, ускоритель Gigabyte получит невероятных размеров вентиляторы, которые займут почти всю площадь корпуса. В-третьих, коробка с предполагаемой картой ещё раз даёт понять, что с Ada Lovelace Nvidia собирается использовать другой шрифт. Кроме того, сказано, что RTX 4090, по крайней мере в данной комплектации, получит 24Gb памяти GDDR6X.

Как отмечает портал Videocardz, если карта сохранит размер RTX 3090 Ti, в чём можно быть уверенным, в толщину ускоритель будет 70-мм, а это означает, что он будет иметь четыре слота PCIe.

Напомним, сегодня мы писали, что GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090 будут анонсированы во время мероприятия ProjectBeyond, которое компания Nvidia запланировала на 20 сентября текущего года.

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По слухам, RTX 4090 получит графический процессор AD102, 16384 ядра, частоту 2520 МГц, 24Gb G6X, 384-битную шину и потребление в размере 450W.

Источники: 1, 2.