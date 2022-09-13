Все утечки сходятся к такому исходу событий.

Вчера мы писали, что стали известны предварительные даты выхода всех основных видеокарт нового поколения Ada Lovelace от Nvidia: RTX 4060 – в январе 2023 г., RTX 4070 – в декабре, RTX 4080 – в ноябре, а RTX 4090 – в октябре. Всё бы ничего, однако на календаре уже 13 сентября, а топовые чипы анонсированы так и не были. Это может означать, что их представят на ближайшей крупной презентации Nvidia. По стечению обстоятельств, такая имеется. Речь идёт о мероприятие под названием ProjectBeyond, до которого Nvidia уже начала обратный отсчёт.

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Если ProjectBeyond действительно станет той самой презентацией, на которой генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг покажет нам Ada Lovelace, в руках он будет держать две карты: GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090.

Напомним краткие характеристики каждой из них:

RTX 4080: 9728 CUDA-ядер, 47 TFLOPs, 16Gb памяти GDDR6X, TGP 320W

RTX 4090: графический процессор AD102, 16 384 CUDA, 24Gb памяти GDDR6X, 384-битная шина, 72Mb кэш-памяти L2, TGP 450W.

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Сообщается, что мероприятие ProjectBeyond запланировано на 20 сентября 2022 г. Оно будет проводиться в штаб-квартире Nvidia Voyager.

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