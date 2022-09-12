Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
В сеть просочилась фотография GeForce RTX 4090 от компании ZOTAC
Карта получит название ZOTAC GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

Уже по традиции, прямо перед самым выходом видеокарт нового поколения, будь то RTX 3000 или RTX 4000, мы наблюдаем появление сотен различных утечек. Сегодня мы поговорим сразу о двух: во-первых, просочилась фотография коробки от ZOTAC GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO, а во-вторых, компания Gigabyte первой среди партнёров зарегистрировала 11 моделей RTX 4090, подав на них заявки в Евразийскую экономическую комиссию.

реклама

Начнём по порядку. Фотографии предполагаемой RTX 4090 от ZOTAC появились сегодня утром на китайских форумах Baidu. Если судить по коробке, карта получит три больших вентилятора, минимум три слота и обновлённый шрифт Nvidia. Ранее утверждалось, что RTX 4090 будет иметь 16 384 ядра CUDA, 24Gb памяти GDDR6X и потребление в размере 450W.

В то же самое время компания Gigabyte подала в Евразийскую экономическую комиссию сразу 11 заявок на одно устройство – RTX 4090:

  • Gigabyte RTX 4090 AORUS XTREME WATERFORCE
  • Gigabyte RTX 4090 AORUS XTREME WATERBLOCK
  • Gigabyte RTX 4090 AORUS XTREME
  • Gigabyte RTX 4090 AORUS MASTER
  • Gigabyte RTX 4090 AORUS ELITE
  • Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
  • Gigabyte RTX 4090 GAMING
  • Gigabyte RTX 4090 EAGLE OC
  • Gigabyte RTX 4090 EAGLE
  • Gigabyte RTX 4090 WINDFORCE 3X OC
  • Gigabyte RTX 4090 WINDFORCE 3X
рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Обозначения OC в конце означают наличие заводского разгона. Вероятнее всего, карты в списке идут по старшинству сверху вниз. Т.к. другие модели поколения Ada Lovelace отсутствуют, скоро Gigabyte может "анонсировать" и их.
Источники: 1, 2.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ada lovelace #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4090
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Алиэкспресс продают фейковые SSD Xiaomi 1ТБ, споры закрывают в пользу продавца
105
MSI готовит материнские платы Intel Z790 с поддержкой оперативной памяти DDR4
5
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
50
Показаны фотографии строящегося завода по производству БПЛА Bayraktar в Украине
179
Из двух обнаруженных экзопланет одна может быть обитаемой
6
Пользователи со всего мира рисуют рыцарей-котов и рыцарей-собак с помощью нейросети Stable Diffusion
5
Intel отменяет будущие видеокарты Arc Gaming
20
Эфир замер в ожидании блокировки майнинга, а эксперты ожидают большого ралли Биткоина
9
С очками Lenovo просмотр сериала или фильма без телевизора станет реальностью
9
GeForce RTX 4060 может разочаровать сравнительно невысоким уровнем производительности — инсайд
24
Инсайдер раскрыл дату выхода двух новых видеокарт Nvidia
+
Radeon RX 7000 повысит производительность на ватт более чем на 50% по сравнению с RDNA 2
107
NASA планирует закупить скафандры для полета на Луну по цене современного "замка"
4
PCI-SIG предупреждает, что адаптеры питания 12VHPWR могут расплавиться или загореться
8
Xiaomi в 2024 году выпустит свой первый электромобиль
1
Есть шанс, что Intel проиграла битву за рынок дискретных игровых видеокарт, а проект ARC закроют
50
Обновление CapFrameX: поддержка AMD Zen 4 и Intel Sapphire Rapids, датчиков Raptor Lake и Arc A
1
Китайские умельцы продают Radeon RX 6600M под видом настольных RX 6600
7
Ubisoft решила отказаться от вставок современности в последующих играх Assassin’s Creed
16
Глава Intel считает маловероятным захват Тайваня Китаем в ближайшие пять лет
39

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Сентябрь)
84
ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
173
Записки Космического Сантехника. Apple MacBook Pro 13
8
Установка кулера Cryorig C7 на сокет LGA1700 и сравнение с Alpenföhn Silvretta
7
Обзор игры Cow Simulator
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
+
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
4

Сейчас обсуждают

Tant-Ogly
17:29
научи как ты цвет кожи меняешь. уже неделю разобратся не могу.
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
Tant-Ogly
17:29
я вчера обещал что сегодня с моей женой Микото поеду в кашефку. сделали селфи. лайк братья
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
VRoman
17:27
Пик человеческой мощи не побит. Я 950Вт могу генерировать на протяжении 30 секунд. :-) В долгосрочной правда в 4 раза меньше.
Электровелосипед Eleglide Tankroll с толстыми шинами имеет запас хода 70 км и мощность 740 Вт
Asker 013
17:26
И обязательно на ф-35 радужный камуфляж нанести - он защитит от происков
Производство истребителя F-35 снова остановлено - в нем нашли деталь, сделанную в Китае
Свет из холодильника
17:26
Ryzen 7 5800X3D унижает синие поделия как хочет. Фанатика в зеркале увидишь.
Intel пообещала выпустить первый в истории настольный процессор с тактовой частотой 6 ГГц
Вежливый_B Hornet
17:26
в плохом смысле этого слова.
Среднему россиянину нужно работать 40 дней, чтобы купить iPhone 14 Pro, американцу - 6 дней
Вежливый_B Hornet
17:25
раха. только там такой милитаристкий угар. трупы есть и танки есть. трупы в пакетах. танки в вагонах на переплавку.
Среднему россиянину нужно работать 40 дней, чтобы купить iPhone 14 Pro, американцу - 6 дней
unboldesoupe
17:23
Все ф35 надо срочно вакцинировать.
Производство истребителя F-35 снова остановлено - в нем нашли деталь, сделанную в Китае
Вежливый_B Hornet
17:22
раха замерла в ожидании развала. в таганроге и ростове странные звуки. то ли пердаки рвутся то ли еще что
Эфир замер в ожидании блокировки майнинга, а эксперты ожидают большого ралли Биткоина
DogEatDog
17:22
вообще в современной физике понятие "масса" используется неправильно. для субатомарных взаимодействий важна не столько масса, сколько плотность материи и скорость её вращения. в будущем люди узнают ка...
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем