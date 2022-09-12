Уже по традиции, прямо перед самым выходом видеокарт нового поколения, будь то RTX 3000 или RTX 4000, мы наблюдаем появление сотен различных утечек. Сегодня мы поговорим сразу о двух: во-первых, просочилась фотография коробки от ZOTAC GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO, а во-вторых, компания Gigabyte первой среди партнёров зарегистрировала 11 моделей RTX 4090, подав на них заявки в Евразийскую экономическую комиссию.
реклама
Начнём по порядку. Фотографии предполагаемой RTX 4090 от ZOTAC появились сегодня утром на китайских форумах Baidu. Если судить по коробке, карта получит три больших вентилятора, минимум три слота и обновлённый шрифт Nvidia. Ранее утверждалось, что RTX 4090 будет иметь 16 384 ядра CUDA, 24Gb памяти GDDR6X и потребление в размере 450W.
В то же самое время компания Gigabyte подала в Евразийскую экономическую комиссию сразу 11 заявок на одно устройство – RTX 4090:
- Gigabyte RTX 4090 AORUS XTREME WATERFORCE
- Gigabyte RTX 4090 AORUS XTREME WATERBLOCK
- Gigabyte RTX 4090 AORUS XTREME
- Gigabyte RTX 4090 AORUS MASTER
- Gigabyte RTX 4090 AORUS ELITE
- Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
- Gigabyte RTX 4090 GAMING
- Gigabyte RTX 4090 EAGLE OC
- Gigabyte RTX 4090 EAGLE
- Gigabyte RTX 4090 WINDFORCE 3X OC
- Gigabyte RTX 4090 WINDFORCE 3X
Обозначения OC в конце означают наличие заводского разгона. Вероятнее всего, карты в списке идут по старшинству сверху вниз. Т.к. другие модели поколения Ada Lovelace отсутствуют, скоро Gigabyte может "анонсировать" и их.
Источники: 1, 2.