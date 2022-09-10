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Идут разговоры о двукратном превосходстве RTX 4090 Ti над RTX 3090 Ti
И в 2,6 раза быстрее RTX 3090.
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Вчера мы сообщали, что австралийские ретейлеры опубликовали первые цены на ускорители нового поколения GeForce RTX 4090 ($2615-2916), а меньше недели назад инсайдер Greymon55 опубликовал предполагаемые фотографии флагманской GeForce RTX 4090 Ti. Сегодня пользователь с ником Raichu написал в Twitter, что RTX 4090 Ti будет примерно в 2,3 раза быстрее RTX 3090 Ti и в 2,6 раза быстрее RTX 3090 благодаря полноценному кристаллу AD102.

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Утверждается, что в графическом тесте 3DMark TimeSpy Extreme флагманский чип поколения Ada Lovelace с небольшим заводским разгоном сможет достичь около 26 тыс. баллов. Для сравнения, RTX 4090 наберёт не меньше 20 тыс. баллов (-25% производительности по сравнению с Ti-версией). Топовые модели серии RTX 30 RTX 3090 и RTX 3090 Ti в аналогичном тесте набирают 10 и 11 тыс. баллов (-160 и -130% соответственно).

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Напомним, RTX 4090 Ti приписывают 5-нм техпроцесс TSMC, 18 432 ядра CUDA, 100 TFLOPs, 48Gb памяти GDDR6X, 96MB кэша L2, 384-битную шину и 600W потребления. Запуск карты должен состояться в середине 2023 г.
Источник.

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#nvidia #видеокарты #ada lovelace #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4090 ti
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ЁЖИКвTUMАНЕ
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Тут главное самому на себя не выйти))
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Евгений Пономарев
22:59
Да и пох на 4000 серию. Мониторов по доступной цене для 4к и нормальной герцовской один хер нету. Вот когда будет в массовости 4к 144 Гц по цене 10-20к, тогда будет смысл в покупке 4000 серии.
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warmuza
22:58
Я инсайдер, подтвержаю, пердак Niko4123 разорван в клочья одним из писунов оверклокер.сру.
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Tant-Ogly
22:57
админ дайте мне лейбл то что я оригинал. как вк галочка. меня поделали ник
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ЁЖИКвTUMАНЕ
22:57
Было бы очень удивительно,если бы путинсий яндекс написал "солдат армии РФ" .Это так же реально как в новостях яндекса прочитать критику путина,правду о происходящем в России и на войне в Украине.
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Tant-Ogly
22:56
Друзья! У нас завёлся троль! Троля нужно заблокировать! Чем больше вы нажмёте на Спам, тем быстрее его заблокируют!
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Евгений Брындин
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Tant-Ogly
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