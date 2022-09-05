Пока что это не окончательная версия Founders Edition.

После долгих размышлений о том, как будет выглядеть флагманская карта нового поколения Ada Lovelace, мы наконец получили нечто, что может стать ответом на вопрос. Как утверждает инсайдер Greymon55, его источники смогли достать изображение GeForce RTX 4090 Ti (ниже), основанной на полнофункциональном графическом процессоре AD102.

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В комментариях к посту другие инсайдеры утверждают, что в данном виде карта едва похожа на окончательную версию Founders Edition, потому что она слишком проста по дизайну. Более вероятно, что на фотографии инженерный образец, на котором тестируют производительность графического процессора и проверяют, какое ему потребуется охлаждение. С учётом того, что карте приписывают 600W потребления энергии, ей подойдут исключительно 3 кулера на корпусе. Возможно, не лишним будут и дополнительные виды охлаждения.

Сам кожух в нынешнем виде сделан довольно примитивно: три вентилятора, большой радиатор внутри, 16-контактный разъём и матовая чёрная текстура. Ранее инсайдер с ником Kopite7kimi указывал, что RTX 4090 Ti будет продаваться только с тремя кулерами.

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Напомним, недавно в сети появились предполагаемые изображения кожуха RTX 4090 Ti, который в точности напоминает эталонный дизайн Nvidia. Единственная проблема – 1 кулер, чего явно не хватит при работе с таким "монстром".

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