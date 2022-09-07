Начало этого месяца оказалось довольно насыщенным в плане утечек видеокарт Ada Lovelace: позавчера мы увидели, как будет выглядеть флагманская GeForce RTX 4090 Ti, а 1 сентября инсайдер KittyYYuko опубликовал изображение GeForce RTX 4080, запакованной в целлофановую упаковку. Всё это предполагаемые фотографии референсных моделей (Founders Edition) – такими их видят сами разработчики. Естественно, если у нас уже есть RTX 4080 и RTX 4090 Ti, для полного списка трёх мощнейших ускорителей Nvidia не хватает лишь одной карты.
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Сегодня ранним утром пользователь Twitter с ником QbitLeaks опубликовал несколько рендеров GeForce RTX 4090 в весьма достойном качестве (выше, ниже). Если сравнивать карты с прошлым поколением, дизайн в целом останется примерно таким же. Единственное, что выделяется – это увеличенный вентилятор. Не исключено, что у 3-х кулерных партнёрских версий вентиляторы будут чуть больше, чем у RTX 3000 из-за высоких мощностей и увеличенного потребления энергии.
Кроме рендеров инсайдер также поделился скриншотом тестов RTX 4090, но проблема состоит в том, что это нигде не указано. Приняв диаграмму на веру, можно предположить, что RTX 4090 примерно в два раза обгоняет предшественницу – RTX 3090. Тем не менее, диаграмму могли просто взять из интернета.
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