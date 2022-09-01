Дизайн практически не изменился.

Несколько часов назад пользователь Twitter с ником KittyYYuko, ранее известный как KittyCorgi, опубликовал фотографию предполагаемой видеокарты нового поколения GeForce RTX 4080. Даже если взглянуть на изображение эталонной версии одним взглядом, можно сразу вспомнить, что практически точной такой дизайн имеет RTX 3090. Кроме того, RTX 4080 и флагманский чип поколения Ampere имеют одинаковую ширину.

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Тем не менее, есть и различия. Например, немного изменился шрифт: если раньше "RTX" и "3000" были выведены жирным шрифтом, то теперь используется логотип другого плана. Вспоминая, что недавно Nvidia представила шрифт Sans NALA, в котором "жирная" только серия, его можно сравнить с фотографией, и они полностью сойдутся. Более никаких выводов из утечки сделать нельзя. Стоит учитывать, что перед нами может оказаться не оригинальная карта, а её "фотошопная" версия.

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Напомним, RTX 4080 – это графический процессор AD103 с 9728 ядрами CUDA, который получит 16Gb памяти GDDR6X, 23 Гбит/с, 256-битную шину и TGP в районе 340W. В тесте 3DMark Time Spy устройство сможет достичь 15 тыс. баллов.

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