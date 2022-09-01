Сегодня компания Intel внезапно заявила, что её новые видеокарты Arc Alchemist совсем не отменяются, а их разработка только набирает обороты. Видимо, так компания отреагировала на слухи, утверждающие, что при создании чипов Intel столкнулась с нерешаемыми аппаратными проблемами. В ещё одном заявлении для представителей сайта PCGamer директор по маркетингу графического направления Intel Райан Шраут рассказал, что пользователи могут ждать огромный скачок в сфере трассировки лучей.
реклама
Утверждается, что если сравнивать продукты Nvidia и Intel одинакового сегмента на более качественную трассировку, то преимущество будет далеко не за "зелёной" компанией. Например, Arc A770 и A750 по лучам будут значительно опережать GeForce RTX 3060. В чём секрет таких результатов – Intel не уточняет. Никаких подтверждений тому не приводится. Вероятно, оценить правдивость данных слов мы сможем, лишь когда графические процессоры выйдут в продажу.
Кроме того, сообщается, что Intel не является лидером на рынке ускорителей, а потому не в праве диктовать свои условия или устанавливать стандарты. Единственное, что ей пока что остаётся – это упрощать работу игровым разработчикам, дабы оптимизация не требовала каких-либо сверхъестественных усилий с их стороны.
Предполагается, что полноценный анонс Arc A770 и A750 состоится на мероприятии Intel Innovation 27 сентября.
Источник.