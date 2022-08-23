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О перспективах отключения Гуглом смартфонов в России рассказали эксперты
Такой сценарий считают вполне реальным.
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Пару дней назад Наталья Касперская рассказала, что сценарий, когда в России отключат все смартфоны, считают вполне реалистичным. Комментируя это заявление, ген. директор Telecom Daily Денис Кусков подтвердил, что такой шанс имеется, а причина кроется в том, что большинство пользовательских устройств работают под операционной системой Android. Ей, соответственно, управляет компания Google, которая при желании может отключить смартфоны или превратить их в "кирпич".

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По словам Кускова, если смартфон подключен к интернету, его можно дистанционно деактивировать, а если не подключен, то это будет сложнее. Однако, если смартфон не использовать для выхода в интернет, его и в "кирпич" превращать не нужно, ведь по сути своей он и так им является. Единственное, что может спасти россиян от массовой блокировки их мобильных устройств, – это создание своих собственных смартфонов, которые в будущем будут работать под отечественной операционной системой: независимо от Google и Apple.

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Стоит отметить, что в РФ уже есть несколько кандидатов на полноценную операционную систему. Например, ОС "Астра" на основе Linux, способная работать с любой домашней периферией, а также сопутствующими устройствами. В каких смартфонах появится "Астра" и когда это произойдёт, неизвестно.
Источник.

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#android #google
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