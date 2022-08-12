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Ещё вчера мы писали, что цены на топовые чипы RTX 3000 в США падают ниже MSRP на сотни долларов. Это особенно хорошо заметно на примере GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3090 и RTX 3090 Ti. Все три карты сейчас стоят на $350-750 дешевле, чем должны стоить по рекомендованным ценам. Сегодня примеру ускорителей GeForce последовали чипы AMD. В частности, сильно дешевле стала одна из самых производительных карт поколения – Radeon RX 6900 XT. На Newegg видеокарта продаётся всего за $699, хотя изначально не должна стоить ниже $999 по РРЦ. Скидка на модель, соответственно, составляет 30%.

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Напомним, Radeon RX 6900 XT – это 5120 CUDA-ядер, 16Gb памяти GDDR6 на 256-битной шине, 128Mb кэша L3 и 2285 МГц тактовой частоты в бусте. Будущий аналог карты нового поколения – Radeon RX 7900 XT, будет иметь 12 288 ядер, 384-битную шину, 384Mb кэш-памяти L3, столько же памяти (по слухам, она будет дополнительно улучшена компанией AMD для достижения максимальных результатов в играх) и весьма терпимое потребление энергии – всего 400W. По сравнению с гигантами RTX 4000, где показатели TDP переходят черту в 500-600W, это показатель доступности.

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Предварительные оценки производительности показывают, что RX 7900 XT будет примерно в два раза мощнее предшественника. Ожидается, что релиз карты состоится в начале первого квартала 2023 г.
Источник.

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#amd #rx 6900 xt
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Stupid Miner
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Тут не нужно никакой демагогии , фх откровенно слаб на сегодняшний день и он с трудом переваривает движок игры с его 4мя fpu . Тут не тест видеокарты надо делать , а тест процессора , чтобы ты понял...
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Василий Сорокин
00:20
С детальной разрушаемостью недавно выходила какая то игра. Где все можно было разрушить и по физике, правда там все из квадратиков.
Как NVIDIA заставляла геймеров покупать видеокарты с трассировкой лучей и почему ничего не вышло
ptlrkptt
00:17
Вы так и не поняли. В играх с сильной зависимостью от CPU+RAM – не столько важна видеокарта, сколько сбалансированность всей системы в целом. Вам майнер сверху метко написал про Ferrari и бензин.
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
wolfire
00:14
сцена кстати довольно смешная, как и отклонение головы при виде своего шлема
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wolfire
00:14
медведь его просто задавил и уперся в шлем, погрыз и отошёл, а как он медведя поднял вопрос, получается он весом сам около не меньше половины медведя
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A224
00:12
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wolfire
00:11
у него шлем только видел в ИК, а когда его скинули он стал видеть глазами, то есть когда она забрала шлем он смотрел по обычному
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
Delarros
00:09
Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Если ты ее не можешь купить за 700$, то это не означает, что ее не могут купить другие.
Топовая RX 6900 XT в США стоит $700 вместо $1 000
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