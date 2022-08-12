Скидка составляет 30% от первоначальной стоимости.

Ещё вчера мы писали, что цены на топовые чипы RTX 3000 в США падают ниже MSRP на сотни долларов. Это особенно хорошо заметно на примере GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3090 и RTX 3090 Ti. Все три карты сейчас стоят на $350-750 дешевле, чем должны стоить по рекомендованным ценам. Сегодня примеру ускорителей GeForce последовали чипы AMD. В частности, сильно дешевле стала одна из самых производительных карт поколения – Radeon RX 6900 XT. На Newegg видеокарта продаётся всего за $699, хотя изначально не должна стоить ниже $999 по РРЦ. Скидка на модель, соответственно, составляет 30%.

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Напомним, Radeon RX 6900 XT – это 5120 CUDA-ядер, 16Gb памяти GDDR6 на 256-битной шине, 128Mb кэша L3 и 2285 МГц тактовой частоты в бусте. Будущий аналог карты нового поколения – Radeon RX 7900 XT, будет иметь 12 288 ядер, 384-битную шину, 384Mb кэш-памяти L3, столько же памяти (по слухам, она будет дополнительно улучшена компанией AMD для достижения максимальных результатов в играх) и весьма терпимое потребление энергии – всего 400W. По сравнению с гигантами RTX 4000, где показатели TDP переходят черту в 500-600W, это показатель доступности.

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Предварительные оценки производительности показывают, что RX 7900 XT будет примерно в два раза мощнее предшественника. Ожидается, что релиз карты состоится в начале первого квартала 2023 г.

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