Несколько прошедших дней определённо стали хорошими днями для криптовалют. Рост показывает как биткоин, так и альткоины, а эфир за неделю взлетел на 15%. Тем не менее, геймерам беспокоиться не нужно: игровые видеокарты как падали в цене, так и продолжают падать. В частности, исторические отметки бьют три графических ускорителя Nvidia: GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3090 и RTX 3090 Ti. Все они сейчас продаются ниже рекомендованных цен на сотни долларов.
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RTX 3080 Ti
Gigabyte Gaming GeForce RTX 3080 Ti 12Gb на Newegg сегодня стоит $845 (51 тыс. рублей), если применить скидочный купон. Сама скидка на видеокарту составляет $335. RTX 3080 Ti – это одна из мощнейших карт поколения Ampere, которая имеет 10 240 ядер, работает на частоте 1710 МГц и позволяет выкручивать настройки качества до максимума в любой игре в 4K с включенной трассировкой лучей.
РРЦ – $1 119 (68 тыс. рублей).
RTX 3090
В том же магазине MSI Ventus GeForce RTX 3090 24Gb сейчас стоит порядка $1 049 (64 тыс. рублей), учитывая огромную скидку в $450. RTX 3090, напомним, это предтоповая модель поколения, которая может похвастаться 10 496 ядрами, 384-битной шиной и частотой в 1725 МГц.
РРЦ – $1 500 (91 тыс. рублей).
RTX 3090 Ti
Наконец, флагманская MSI Gaming GeForce RTX 3090 Ti 24Gb на Newegg стоит не более $1 249 (76 тыс. рублей) при учёте скидки в размере $750 и купона. По сути своей, RTX 3090 Ti – это младший брат поколения Ada Lovelace: 1920 МГц, 10 752 ядра и 450W потребления под нагрузкой.
РРЦ – $2 000 (121 тыс. рублей).
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