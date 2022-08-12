Похоже, что у инсайдеров всё больше качественной информации.

Как вчера сообщал блогер Moore’s Law is Dead, складские запасы запоздавшего в своё время поколения Ampere неуклонно опустошаются, а Nvidia готовится к анонсу флагманской карты поколения Ada Lovelace уже в сентябре этого года. Следствием этого является тот факт, что партнёры постоянно получают готовые образцы чипов, а отсюда идут утечки их производительности.

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По утверждениям известного инсайдера с ником Greymon55, его источники передали ему предварительные результаты тестов четырёх топовых моделей серии RTX 4000: RTX 4070, RTX 4080, RTX 4090 и RTX 4090 Ti. Так, начиная с самого интересного, в 3DMark Time Spy Extreme флагманские карты Nvidia и AMD (RTX 4090 и Radeon RX 7900 XT) показали одинаково впечатляющую производительность на уровне 19 тыс. баллов. На 4 тыс. баллов от них отстаёт RTX 4080, а RTX 4070, как и предполагалось, за гораздо более низкую стоимость предложит производительность на уровне RTX 3090 Ti: 11 тыс. баллов.

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Между тем, главный козырь Nvidia – карта RTX 4090 Ti, использующая полноценный кристалл AD102, будет на порядок мощнее, чем каждый из топовых процессоров. На графике она показывает 24 тыс. баллов, что на 25% больше, чем у RTX 4090 и RX 7900 XT. RTX 4090, в свою очередь, на 86% быстрее, чем предшественник.