Компании мешают нераспроданные чипы.

Уже много раз инсайдеры по оборудованию упоминали, что запуск видеокарт нового поколения Ada Lovelace скорее всего перенесут по одной простой причине: у Nvidia до сих пор избыток RTX 3000 на складах. Сегодня эту информация подтвердил YouTube-блогер Moore’s Law is Dead, подробно объяснив, какие шаги нужно предпринять компании, и какое стечение обстоятельств необходимо в целом для выхода GeForce RTX 4070, RTX 4080 и RTX 4090 в этом году.

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По сообщениям блогера, сейчас ситуация такова, что Nvidia собирается запустить серию RTX 4000 в октябре, о чём сообщила своим партнерам по производству графических карт, однако нюанс состоит в том, как именно будет проходить релиз. Так, выход RTX 4090 в октябре подтверждён источниками MLID на 100%, что не может не радовать. RTX 4070 и RTX 4080 – дело совершенно другого характера, с их судьбой компания пока не определилась.

Блогер отмечает, что главной проблемой, из-за которой карты могут перенести на первый квартал 2023 г., является огромное количество RTX 3000 на складах, а также перенасыщенность рынка бывших в употреблении ускорителей после майнинга. По словам MLID, мы сможем с уверенностью понять, выйдут ли все три модели в октябре, если Nvidia анонсирует их в начале сентября. Если же анонс будет в конце сентября, то в октябре выйдет лишь один ускоритель – флагманский.

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Анализируя действия AMD, блогер добавил, что их новые карты RDNA 3 появятся не раньше ноября 2022 г., а по производительности самый мощный ускоритель будет уступать RTX 4090 от Nvidia. Впрочем, чтобы сделать такой прогноз, не нужны никакие источники и дополнительные сведения.