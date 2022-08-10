В предыдущих слухах от инсайдера kopite7kimi утверждалось, что средне-бюджетная карта нового поколения RTX 4070 по производительности сравняется или даже обгонит флагманскую RTX 3090 Ti, а стоить будет примерно столько же, сколько стоит RTX 3070 по рекомендованным ценам – около $500 (30 тыс. рублей). Сегодня инсайдер вновь обновил характеристики карты, добавив её точную тактовую частоту и потребление.
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Так, стандартная тактовая частота RTX 4070 составит 2310 МГц, частота в бусте – 2610 МГц, а максимально-допустимый порог частоты – это 2800 МГц. Если данные окажутся верными, разница в частоте между RTX 4070 и RTX 3070 составит более 1,0 ГГц, что, в принципе, не удивительно: новая карта построена на оптимизированном технологическом узле TSMC 4N.
По предварительным подсчётам, на максимальной тактовой частоте RTX 4070 должна обеспечивать до 43 терафлопс, тогда как у RTX 3090 Ti это значение не превышает 40 терафлопс. Разница, соответственно, составляет 7.5%.
Напомним, ранее сообщалось, что RTX 4070 получит 12Gb GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с на 192-битной шине, 7680 ядер, 48Mb кэш-памяти L2 и до 160 ROP. TGP карты (total card power) не превысит 285W.
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