Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Инсайдер обновил характеристики RTX 4070: 2800 МГц и 285W всего за $500
Средняя частота, конечно, будет меньше.
анонсы и реклама
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

В предыдущих слухах от инсайдера kopite7kimi утверждалось, что средне-бюджетная карта нового поколения RTX 4070 по производительности сравняется или даже обгонит флагманскую RTX 3090 Ti, а стоить будет примерно столько же, сколько стоит RTX 3070 по рекомендованным ценам – около $500 (30 тыс. рублей). Сегодня инсайдер вновь обновил характеристики карты, добавив её точную тактовую частоту и потребление.

реклама

Так, стандартная тактовая частота RTX 4070 составит 2310 МГц, частота в бусте – 2610 МГц, а максимально-допустимый порог частоты – это 2800 МГц. Если данные окажутся верными, разница в частоте между RTX 4070 и RTX 3070 составит более 1,0 ГГц, что, в принципе, не удивительно: новая карта построена на оптимизированном технологическом узле TSMC 4N.

По предварительным подсчётам, на максимальной тактовой частоте RTX 4070 должна обеспечивать до 43 терафлопс, тогда как у RTX 3090 Ti это значение не превышает 40 терафлопс. Разница, соответственно, составляет 7.5%.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, ранее сообщалось, что RTX 4070 получит 12Gb GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с на 192-битной шине, 7680 ядер, 48Mb кэш-памяти L2 и до 160 ROP. TGP карты (total card power) не превысит 285W.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #ada lovelace #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4070
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

RTX 4080 и RTX 4070 будут потреблять до 30 процентов меньше энергии, чем предполагалось
Кто делает лучше видеокарты: NVIDIA или AMD – выбираем самый выгодный флагман 2022 года
Инсайдер назвал возможные частоты RTX 4070 — до 2,8 ГГц в пике и более
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
64
Японские производители литографического оборудования обеспокоены появлением новых санкций против Китая
+
Космический корабль Илона Маска Crew Dragon упал на ферму в Австралии – видео гигантского обломка
1
Виталик Бутерин назвал основную задачу перехода Эфира на PoS и отказ от майнинга на видеокартах
5
Майнинг Эфира становится прибыльным – отбить вложения в GeForce RTX 3060 Ti можно всего за 10 мес
16
Выбираем оптимальную видеокарту для монитора с разрешением 2К – 5 игровых GPU со скидками до 30%
19
Ученым впервые удалось зарегистрировать землетрясение с помощью флотилии воздушных шаров
+
Сколько ОЗУ нужно здоровому геймеру для полного счастья – разрушаем одну легенду в актуальных играх
35
Capcom повысила цены в Steam в тех регионах, которые используются игроками для обхода санкций
3
Motorola Razr 2022 первый в мире складной смартфон с частотой обновления 144 Гц
1
Сколько стоит оптимальный процессор для недорогой геймерской сборки – 5 CPU с игровым потенциалом
3
Российские геймеры выбирают видеокарты NVIDIA – 5 самых популярных моделей августа 2022 года
20
AliExpress снова взвинтил курс доллара: товары продаются за 70 руб./$ вместо 60 руб./$
16
Инсайдеры назвали 92 смартфона Xiaomi, которые претендуют на получение MIUI 13 до конца 2022 года
7
На что способна GeForce GTX 980 в 2022г – ищем потенциал флагмана через 8 лет после начала продаж
6
В Украине собираются строить завод по производству БПЛА Bayraktar
86
В России готовят амбициозную ролевую игру AAA-класса
15
Криптомиллиардер планирует оставить себе только 1% своего заработка
8
6-ядерный процессор Ryzen 5 7600X обошёл суперфлагман Core i9-12900KS в «синем» тесте Userbench
13
США так и не смогли разработать "самую дешевую космическую ракету в мире"
7

Популярные статьи

Как Intel хотела выпустить процессор Pentium 5 с частотой 10 000 МГц, и почему план провалился
73
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
22
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
6
Главные игры августа 2022 года
+

Сейчас обсуждают

Лопшо Педунь
11:39
сам ты баран бестолковый, уши у него млять торчат из жопы
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
Лопшо Педунь
11:38
придурoк и не лечишься
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
Артём Щербаков
11:32
Ага, 2400р/мес даёт она)) за какие там 10 мес она окупится, сказочник?😂
Майнинг Эфира становится прибыльным – отбить вложения в GeForce RTX 3060 Ti можно всего за 10 мес
Лопшо Педунь
11:31
далбаеб ты решил поумничать? и показать какой ты далбаеб. твое далбаебство засчитано теперь ты имбецил.
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Kira625
11:30
А может не обвалиться. А может обвалиться курс нефти. А может не обвалиться. А может обвалиться курс золота. А может не обвалиться. Ещё есть про что писать.
Курс Эфира может обвалиться на фоне роста инфляции в США, перехода на PoS и остановки майнинга
Вежливый_ATACMS
11:29
тебя дaлбаеба забыли спросить как и что называть. вот когда дaлбaеб поймешь что угрофинский и украинский разные языки вот тогда перестанешь задавать тупые вопросы.
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Abraxas29
11:28
Я такое же слышал про 3000 и 2000 поколение, а на деле прирост конечно есть но не как рисуют блохеры.
Инсайдер обновил характеристики RTX 4070: 2800 МГц и 285W всего за $500
Stupid Miner
11:27
Не дешевеет , а бешенная наценка становится чуть меньше
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Илья Софин
11:27
А где чистота то? Я уже подумал, что сейчас будет блокбастер как у меня с фулл разборкой корпуса и прочее
Прочищаю мощный игровой ПК от пыли эффективно и качественно
Rey.B.
11:27
Даю $300-350. Без майнинга, Хуанг за $500 сам играться будет.
Инсайдер обновил характеристики RTX 4070: 2800 МГц и 285W всего за $500
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем