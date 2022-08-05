Надежда на большой релиз RTX 40 в этом году всё ещё есть.

Несмотря на обилие слухов, рассказывающих, что Nvidia не справляется с реализацией нынешнего поколения видеокарт, а потому переносит следующее, авторитетный инсайдер и блогер Moore's Law is Dead эту информацию опроверг. Вернее, судя по его словам, проблемы у Nvidia действительно есть, однако большой релиз RTX 4000 в этом году всё ещё планируется, даже если на складах будут лежать RTX 3000.

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По данным MLID, во-первых, запуск топовой RTX 4090 намечен на октябрь 2022 г. В том же квартале, но месяцем позже, будут запущены RTX 4070 и RTX 4080. Вместе с ними на рынок выйдут как минимум два чипа от AMD: RX 7700 XT и 7900 XT. Сообщается, что обе компании прилагают все усилия, чтобы сделать запуск нового поколения в 4-м квартале возможным. Во-вторых, блогер не сомневается, что если поколение Ada Lovelace появится в этом году, полки магазинов будут одновременно переполнены старыми (RTX 30) и новыми (RTX 40) ускорителями.

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Говоря о линейке Intel Arc, источники MLID уверены, что несколько следующих поколений видеокарт, в том числе и Arc Alchemist, вряд ли кардинально изменят обстановку на рынке ускорителей. Из-за многочисленных проблем с драйверами Arc уже точно не достигнут первоначальных целей, однако свой шанс на конкуренцию с GeForce и Radeon получат.

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