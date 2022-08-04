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По данным Intel, видеокарта Arc A750 на 6-17% опережает RTX 3060 от Nvidia в игровых тестах
Осталось дождаться независимых тестирований.
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После анонса бюджетных видеокарт Intel наконец приступила к демонстрации производительности более мощных моделей – Arc A750 и Arc A770. В частности вчера вечером на сцене появилась Arc A750:

  • Графический чип ACM-G10
  • 3584 потоковых процессора
  • 12Gb памяти GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с
  • 192-битная шина
  • TGP 200W

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Как сообщают в Intel, карта была протестирована в нескольких играх, включая F1 2021, Cyberpunk 2077, Control, Borderlands 3 и Fortnite. Каждый тайтл запускался в разрешении 2K (1440р) без трассировки лучей. Более подробные спецификации ПК, на котором проходили тесты, не называются.

По результатам, Arc A750 вполне неплохо справляется с требовательными играми, а также значительно превосходит главного конкурента – GeForce RTX 3060 от Nvidia. На графике видно, что ни в одной из 5 игр RTX 3060 не смогла одолеть новинку Intel. В частности, в F1 2021 превосходство Arc A750 составляет 17%, в Cyberpunk 2077 – 15%, в Control – 14%, в Borderlands 3 – 13%, в Fortnite – 6%.

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По недавним оценкам портала Wccftech, в сборке с Core i9-1200K Arc A750 стабильно опережает RTX 3060 на 15%, а Radeon RX 6600 XT – на 20%. Тем не менее, объективные тестирования от независимых источников были бы в этой ситуации не лишними. Напомним, ожидается, что в рознице A750 будет стоить примерно $330 (20 тыс. руб. по нынешнему курсу).

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#intel #nvidia #rtx 3060 #arc alchemist #arc a750
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