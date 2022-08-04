Предполагается, что карта наберёт 11 тыс. баллов в 3DMark Time Spy.

Ранее известный инсайдер по графическим процессорам Kopite7kimi уже озвучивал предполагаемые характеристики средне-бюджетной карты нового поколения RTX 4070. По его словам, видеокарта будет использовать полнофункциональное графическое ядро AD104:

7680 ядер

48 МБ кэш-памяти L2

160 ROP (блоков растеризации)

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По сравнению с RTX 3070 Ti, это на 25% больше ядер и кэш-памяти.

Сообщалось, что тактовые частоты чипа будут сильно зависеть от его потребления энергии во время работы: если TGP чуть выше, то и частоты будут выше. В свежем сообщении инсайдер Kopite7kimi утверждает, что изначально Nvidia планировала TGP RTX 4070 в размере 400W, однако после передумала и остановилась на 300W. У Founders Edition потребление будет и того меньше – 255-285W.

Исходя из этого, RTX 4070 сможет достичь частот в пределах 2,0–3,0 ГГц, а сама карта в графическом тесте 3DMark Time Spy получит примерно 11 тыс. баллов, что сходится со средними результатами флагманской карты текущего поколения RTX 3090 Ti. В то же время у RTX 4080 в аналогичном тесте будет примерно 14 500 баллов, а топовая RTX 4090 покажет невиданные ранее масштабы производительности – 18-19 тыс. баллов.

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Что касается памяти, RTX 4070 получит 12Gb GDDR6X на 192-битной шине со скоростью 21 Гбит/с.

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