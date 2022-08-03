Ubisoft объявила бесплатные выходные.

Спустя полгода после выхода игры Far Cry 6 Ubisoft решила, что пришло время устроить бесплатные выходные. Как правило, такие акции делаются разработчиками, чтобы:

Повысить интерес публики к игре

Продать дополнительное количество копий

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Отмечается, что бесплатные выходные начинаются с завтрашнего дня и продлятся до 7 августа включительно. В этот период времени можно будет не только сыграть в саму игру, но ещё и опробовать два тематических дополнения, посвящённых "Очень странным делам" и "Рэмбо". Раздача будет проходить на всех платформах, включая ПК, однако пользователи из России официально забрать тайтл на 4 дня, скорее всего, не смогут, потому что Ubisoft ушла с российского рынка ещё в начале марта 2022 г. Решить проблему можно включением любого VPN.

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Напомним, в основе Far Cry 6 лежит классический для серии сюжет про злого антагониста (в данном случае –Антона Кастильо), который терроризирует остров (в данном случае – остров Яра) и его жителей. Протагонист, Дани Рохас, на протяжении всей игры пытается с острова сбежать, но в какой-то момент понимает, что для этого ему нужно вначале свергнуть диктатора и возобновить на родине мир.

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