Вчера мы рассказывали, как журналист Bloomberg Джейсон Шрайер раскрыл несколько ключевых деталей будущей Grand Theft Auto 6. Судя по имеющимся данным, Rockstar Games планирует до неузнаваемости изменить формулу GTA, добавив в неё несколько новых деталей. Например, студия решила отказаться от маргинальной принадлежности игры в связи с наличием постоянных острых шуток и разного рода оскорблений. Как мы помним, драка на смерть в GTA 5 может начаться, даже когда один водитель-NPC не так посигналит другому. Кроме того, главным героем станет женщина афроамериканка и её напарник.
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В том же отчёте Bloomberg есть несколько других интересных инсайдов. Во-первых, утверждается, что сеттинг GTA 6 будет основан на городе Вайс-Сити (прообраз Майами) и его окрестностях, однако тут не всё так просто. Вместо классической статичной карты Rockstar сделает её динамичной. Это означает, что по ходу прохождения она будет изменяться.
Корректировка карты будет производиться и с помощью обновлений, которые ожидаются более масштабными, чем нынешние патчи в GTA 5. Сообщается, что карта GTA 6 будет намного больше, чем в GTA 5, и будет содержать много внутренних локаций. После прохождения игры пользователи получат дополнительный контент, непосредственно связанный с сюжетной линией. Скорее всего, имеется в виду бесплатный DLC.
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