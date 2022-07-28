Новая игра не будет похожа на старые.

Вчера мы рассказывали, как журналист Bloomberg Джейсон Шрайер раскрыл несколько ключевых деталей будущей Grand Theft Auto 6. Судя по имеющимся данным, Rockstar Games планирует до неузнаваемости изменить формулу GTA, добавив в неё несколько новых деталей. Например, студия решила отказаться от маргинальной принадлежности игры в связи с наличием постоянных острых шуток и разного рода оскорблений. Как мы помним, драка на смерть в GTA 5 может начаться, даже когда один водитель-NPC не так посигналит другому. Кроме того, главным героем станет женщина афроамериканка и её напарник.

реклама

В том же отчёте Bloomberg есть несколько других интересных инсайдов. Во-первых, утверждается, что сеттинг GTA 6 будет основан на городе Вайс-Сити (прообраз Майами) и его окрестностях, однако тут не всё так просто. Вместо классической статичной карты Rockstar сделает её динамичной. Это означает, что по ходу прохождения она будет изменяться.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Корректировка карты будет производиться и с помощью обновлений, которые ожидаются более масштабными, чем нынешние патчи в GTA 5. Сообщается, что карта GTA 6 будет намного больше, чем в GTA 5, и будет содержать много внутренних локаций. После прохождения игры пользователи получат дополнительный контент, непосредственно связанный с сюжетной линией. Скорее всего, имеется в виду бесплатный DLC.

Источник.