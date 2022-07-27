Похоже, шестая часть будет сильно отличаться от предыдущих игр серии.

Спустя много лет тихого ожидания мы наконец получили первые реальные данные о Grand Theft Auto 6. По словам журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, если игроки рассчитывают на нечто похожее на пятую часть, они в корне не правы. Шестая часть, в отличие от предшественников, станет игрой нового типа с полностью переработанными механиками. Например, если в GTA 5 акцент делался на "уличной" составляющей (острых шутках, оскорблениях, бандах и т.д.), то в GTA 6 острых шуток явно будет в разы меньше, потому что Rockstar Games за долгое время пересмотрела свои взгляды. Сообщается, что студия стала более толерантной к меньшинствам и маргинализированным группам в обществе. Иными словами, больше никаких "nigga" или "nigger".

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Главную роль в повествовании игры получила женщина (впервые) афроамериканского происхождения. Согласно отчёту Шрайера, в преступный мир её привела история печально известной преступной пары Бонни и Клайда, действовавшей в Соединенных Штатах во время Великой депрессии. Соответственно, если у нас есть "Бонни", то в игре будет и второй протагонист – мужчина, вдохновлённый деяниями Клайда Бэрроу.

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Точная дата выхода тайтла пока что окутана тайной. Известно лишь, что релиз планируется минимум через два года. Никаких других деталей GTA 6 Шрайер не назвал, однако тот факт, что он поделился первыми реальными фактами, уже говорит о многообещающем будущем.

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