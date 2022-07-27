До сих пор ни один официальный партнёр Nvidia не разглашал информацию о том, когда ожидаются поставки видеокарт RTX 40. По словам PRO Hi-Tech, их поставщик ускорителей из Китая ожидает первую партию RTX 40 менее чем через месяц. Является ли поставщик розничной сетью или дистрибьютором, в PRO Hi-Tech не уточнили, однако, судя по заявлению, в продаже чипы появятся уже в начале сентября.
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Как отмечает портал Videocardz, эта утечка вполне может оказаться ложной, потому что все партнёры, с которыми разговаривали журналисты издания, напрямую отвечать на вопрос о поставках не хотели. Скорее, их больше волновал тот факт, что поколение RTX 30 далеко не распродано, и пока оно таковым является, об RTX 40 не может быть и речи.
Более того, по детальному графику от Igor'sLAB, в котором был проанализирован каждый этап запуска поколения Ada Lovelace от разработки до релиза, массовое производство RTX 40 должно начаться только в конце августа, поэтому сроки, озвученные PRO Hi-Tech, могут быть не реалистичными.
Кроме того, ранее утверждалось, что из всей линейки RTX 40 в 2022 г. выйдет лишь одна карта – RTX 4090, а остальные модели (RTX 4080, RTX 4070 и RTX 4060) будут в конце концов перенесены на первый-второй квартал 2023 г.
Источники: 1, 2.