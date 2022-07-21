По словам компании Intel, её новые видеокарты Arc Alchemist имеют самые современные драйвера для поддержки новинок игровой индустрии, и не совсем предназначаются для старых тайтлов. Оптимизация, безусловно, будет, но не такая хорошая, как можно было ожидать. Кроме этого, дискретные видеокарты Intel Arc A380 для настольных ПК на данный момент не поддерживают программное обеспечение для майнинга.
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Как сообщает Ютуб-блогер DJ Mines, он уже успел протестировать новую карту, однако не смог найти поддержку программ для майнинга. NiceHashMining, trex miner, lolminer, teamreminer не работают, как и остальные.
Прежде всего стоит отметить, что карта не входит в премиум-сегмент и имеет крайне низкую производительность, чтобы майнить на ней криптовалюту. Соответственно, если для добычи "крипты" она не подойдёт, на неё не возникнет искусственного дефицита, а её стоимость сможет закрепиться в рекомендованных диапазонах, в отличие от всех моделей RTX 3000, которые до сих пор продаются в ограниченном количестве с х2 наценками.
Сложно сказать, что отсутствие поддержки майнинга имеет хоть какое-то реальное значение сейчас, когда сам майнинг ушёл в минус. Возможно, перспективу такого решения геймеры увидят только в будущем, если котировки криптовалют вновь поднимутся до уровня марта-апреля 2022 г.
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