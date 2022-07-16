Тесты покажут. Пока что утверждать рано.

Уже некоторое время по сети гуляет информация, будто бы новая предтоповая видеокарта AMD Radeon RX 7700 XT получит графический процессор RDNA 3 (Navi 33), а на рынке США будет стоить не больше $400. По словам инсайдера Kepler_L2, эта информация почти верна. Единственное, о чём лгут слухи, так это о модели видеокарты. В последнем сообщении инсайдер уточняет, что чип нового поколения получит не Radeon RX 7700 XT, а ускоритель средне-бюджетного сегмента – Radeon RX 7600 XT.

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Ожидается, что Navi 33 – это графический процессор на 6-нм техпроцессе TSMC площадью 360-460 мм2, который получит следующие характеристики:

Увеличенная тактовая частота и эффективность за счёт графического ядра RDNA 3

8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине

Ускоренная версия GDDR6

Более высокая производительность, чем у топовой RX 6900 XT

Более качественная трассировка лучей, чем у RX 6900 XT

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Как отмечает инсайдер, если его информация верна, Radeon RX 7600 XT будет мощнее, чем RTX 4070 по производительности, и к тому же дешевле по стоимости: RTX 4070 – $500, RX 7600 XT – $400. Потребление энергии, по предварительным данным, у чипа AMD не превысит 230W, в то время как вся линейка GeForce RTX 40 ожидается крайне "прожорливой".

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