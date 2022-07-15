Вчера в обед китайский портал Benchlife сообщил, что до конца текущей недели Nvidia планирует серьёзно снизить рекомендованные цены 4-х топовых видеокарт поколения Ampere. Так, стоимость RTX 3090 Ti должна упасть с $2 000 до $1 500, RTX 3090 – с $1 500 до $1 300, RTX 3080 Ti – с $1 200 до $1 100, а RTX 3080 12Gb – до $800. Сегодня, по чистой случайности, EVGA запустила скидочные предложения, в рамках которых все выше упомянутые чипы продаются по новым ценам.
|РРЦ
|Новая РРЦ
|Начальная цена EVGA
|Скидка
|RTX 3090 Ti
|$1 999
|$1 499
|$2 199
|$699
|RTX 3090
|$1 499
|$1 299
|$1 919
|$619
|RTX 3080 Ti
|$1 199
|$1 099
|$1 429
|$329
|RTX 3080 12Gb
|Отсутствует
|$799
|$1 299
|$499
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Напомним, флагманская GeForce RTX 3090 Ti оснащена графическим процессором GA102 с 10 752 ядрами в сочетании с 24 Gb GDDR6X на 384-битной шине. GeForce RTX 3090 предлагает 10 496 ядер с тактовой частотой 1740 МГц в сочетании с 24 Gb памяти GDDR6X на 384-битной шине. GeForce RTX 3080 Ti обладает 10 240 ядрами и 12 Gb памяти GDDR6X. Младшая модель GeForce RTX 3080 может похвастаться 8 704 ядрами, частотой в 1755 МГц и 10 Gb памяти GDDR6X.
Сегодня утром инсайдер Greymon55 рассказал у себя на странице в Twitter, что Nvidia переносит выход поколения Ada Lovelace в связи с переизбытком Ampere на складах: RTX 4090 выйдет в 2022 г., а остальные модели – в 2023 г.
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