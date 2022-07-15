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EVGA уже продаёт видеокарты по новым рекомендованным ценам: RTX 3090 Ti со скидкой в $700
Другие топовые модели также со скидками.
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Вчера в обед китайский портал Benchlife сообщил, что до конца текущей недели Nvidia планирует серьёзно снизить рекомендованные цены 4-х топовых видеокарт поколения Ampere. Так, стоимость RTX 3090 Ti должна упасть с $2 000 до $1 500, RTX 3090 – с $1 500 до $1 300, RTX 3080 Ti – с $1 200 до $1 100, а RTX 3080 12Gb – до $800. Сегодня, по чистой случайности, EVGA запустила скидочные предложения, в рамках которых все выше упомянутые чипы продаются по новым ценам.


 РРЦ Новая РРЦ Начальная цена EVGA Скидка
RTX 3090 Ti
$1 999 $1 499 $2 199 $699
RTX 3090
$1 499 $1 299 $1 919 $619
RTX 3080 Ti
$1 199 $1 099 $1 429 $329
RTX 3080 12Gb
Отсутствует $799 $1 299 $499

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Напомним, флагманская GeForce RTX 3090 Ti оснащена графическим процессором GA102 с 10 752 ядрами в сочетании с 24 Gb GDDR6X на 384-битной шине. GeForce RTX 3090 предлагает 10 496 ядер с тактовой частотой 1740 МГц в сочетании с 24 Gb памяти GDDR6X на 384-битной шине. GeForce RTX 3080 Ti обладает 10 240 ядрами и 12 Gb памяти GDDR6X. Младшая модель GeForce RTX 3080 может похвастаться 8 704 ядрами, частотой в 1755 МГц и 10 Gb памяти GDDR6X.

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Сегодня утром инсайдер Greymon55 рассказал у себя на странице в Twitter, что Nvidia переносит выход поколения Ada Lovelace в связи с переизбытком Ampere на складах: RTX 4090 выйдет в 2022 г., а остальные модели – в 2023 г.
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#nvidia #ampere #rtx 3080 #rtx 3090 #rtx 3000 #rtx 3080 ti #rtx 30 #rtx 3090 ti
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Инсайдер: RTX 4090 выйдет в октябре 2022 г., а RTX 3080 и RTX 3070 перенесут на 2023 г.
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