Nvidia нужно больше времени, чтобы распродать RTX 30.

Мы уже не раз сообщали, что выход серии RTX 40 могут перенести с сентября на конец 2022 г. В этом нет ничего удивительного, ведь из-за дефицита полупроводников и пандемии COVID-19 Nvidia не смогла продать желаемое количество видеокарт нынешнего поколения. Когда же выпуск нового поколения начал "давить на сроки", в компании едва смогли реализовать достаточный запас чипов в магазинах. Естественно, если сейчас Nvidia представит поколение Ada Lovelace, у Ampere фактически не будет будущего.

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В связи с этим в компании делают всё возможное, чтобы оттянуть релиз RTX 40, продав за это время имеющиеся на складах чипы RTX 30. По данным китайских источников, в скором времени компания официально снизит рекомендованные цены на топовые модели Ampere, которые, между прочим, и без того продаются в американских магазинах с огромными скидками. RTX 3090 Ti, например, доступна не за $2 000 по РРЦ, а за $1 500.

По данным инсайдера Greymon55, RTX 4090 (AD102) выйдет в октябре 2022 г., RTX 4080, RTX 4070 и RTX 4060 (AD103/104/106) – уже в 2023 г. Аналогичную информацию озвучил сегодня утром ютубер Moore's Law Is Dead.

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Сообщается также, что есть и хорошая новость: TDP RTX 4090 снизят с 600W до 450W. Таким образом, карта по потреблению энергии сможет сравняться с RTX 3090 Ti. 600W будет потреблять только флагманская RTX 4090 Ti.

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