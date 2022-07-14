Позавчера мы писали, что Nvidia на грани снижения рекомендованных цен RTX 3000. Основная причина для снижения – излишек карт в магазинах, вследствие чего их продают на десятки процентов ниже, чем предполагалось. Самым подходящим примером является флагманская RTX 3090 Ti, которая на Best Buy продаётся за $1 600 вместо $2 000 по РРЦ. Вполне очевидно в такой ситуации, что магазин не решил по доброй воле работать себе в убыток, а получил прямое распоряжение на скидки от Nvidia.
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Как сообщает сегодня китайский портал Benchlife, снижение рекомендованных цен и правда будет, однако далеко не на все карты поколения Ampere. Отмечается, что MSRP (Manufacturer's suggested retail price) опустят у 4-х топовых карт GeForce RTX 3000:
- RTX 3090 Ti: оригинальная РРЦ – $2 000. Новая РРЦ – $1 500
- RTX 3090: оригинальная РРЦ – $1 500. Новая РРЦ – $1 300
- RTX 3080 Ti: оригинальная РРЦ – $1 200. Новая РРЦ – $1 100
- RTX 3080 12Gb: оригинальная РРЦ – отсутствует. Новая РРЦ – $800.
Все остальные модели пока что никаких изменений в цене не увидят. По данным портала, Nvidia официально объявит о новшествах до конца текущей недели.
Быстрая проверка на совпадения показала, что некоторые магазины США уже продают карты по новым ценам. Так, на Newegg по выше упомянутым РРЦ можно найти RTX 3090 Ti, RTX 3090 и RTX 3080 Ti, а стоимость RTX 3080 всё ещё стартует с $940.
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