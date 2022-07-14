А вот подешевеют ли они в магазинах – это вопрос.

Позавчера мы писали, что Nvidia на грани снижения рекомендованных цен RTX 3000. Основная причина для снижения – излишек карт в магазинах, вследствие чего их продают на десятки процентов ниже, чем предполагалось. Самым подходящим примером является флагманская RTX 3090 Ti, которая на Best Buy продаётся за $1 600 вместо $2 000 по РРЦ. Вполне очевидно в такой ситуации, что магазин не решил по доброй воле работать себе в убыток, а получил прямое распоряжение на скидки от Nvidia.

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Как сообщает сегодня китайский портал Benchlife, снижение рекомендованных цен и правда будет, однако далеко не на все карты поколения Ampere. Отмечается, что MSRP (Manufacturer's suggested retail price) опустят у 4-х топовых карт GeForce RTX 3000:

RTX 3090 Ti: оригинальная РРЦ – $2 000. Новая РРЦ – $1 500

RTX 3090: оригинальная РРЦ – $1 500. Новая РРЦ – $1 300

RTX 3080 Ti: оригинальная РРЦ – $1 200. Новая РРЦ – $1 100

RTX 3080 12Gb: оригинальная РРЦ – отсутствует. Новая РРЦ – $800.

Все остальные модели пока что никаких изменений в цене не увидят. По данным портала, Nvidia официально объявит о новшествах до конца текущей недели.

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Быстрая проверка на совпадения показала, что некоторые магазины США уже продают карты по новым ценам. Так, на Newegg по выше упомянутым РРЦ можно найти RTX 3090 Ti, RTX 3090 и RTX 3080 Ti, а стоимость RTX 3080 всё ещё стартует с $940.

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