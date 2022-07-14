Другие бренды пока что только в заводской комплектации.

По примеру "Связного" (2020 г.), "Мегафона" и "Яндекс.Маркета" (апрель 2022 г.), сеть магазинов "М.видео" запустила новую категорию товаров для iPhone 11 и iPhone XR – она называется "как новый". Из названия можно понять, что в коробке будет б/у смартфон, который недавно поступил в компанию, или полностью отремонтированное специалистами "М.видео" устройство в хорошем состоянии. Отмечается, что в дальнейшем появятся смартфоны других брендов, если, кончено, пользователи по достоинству оценят новую услугу.

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Сегодняшний ассортимент подержанных смартфонов в "М.видео" включает две модели: iPhone XR на 64 Gb памяти серого цвета за 38 490 рублей, а также iPhone 11 с 64 Gb за 39 990 рублей. Новые модели в аналогичной комплектации, но в других цветах, будут стоить 39 999 и 47 999 рублей соответственно. Официальный представитель «М.видео» объяснил, что разница между новым устройством и его б/у модификацией может как отличаться, так и практически быть не заметной, потому что многие телефоны в состоянии "как новые" называются так не ради маркетингового хода.

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На данном этапе магазин не планирует продавать подержанные смартфоны в магазинах. Они будут доступны лишь для онлайн-покупки с полной предоплатой, и исключительно с самовывозом.

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